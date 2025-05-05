Сантехники пользуются этим методом, но не рассказывают — засор в раковине исчезнет через секунду

3:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если и есть что-то, что может моментально вывести из себя, так это момент, когда вы подходите к раковине, открываете кран… и вода просто не уходит. Внизу — мутная лужа, наполненная непонятными остатками и жутким запахом. Посуда не помыта, кухня парализована, и вы не знаете, что делать дальше.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Для таких случаев, которые случаются с каждым хотя бы раз, у профессионалов есть один простой и почти бесплатный трюк, который позволяет очистить засор за считанные минуты.

Хитрость сантехников, которую можно повторить дома

Секрет прост: всё, что вам нужно, — это средство для мытья посуды и очень горячая вода. Этот метод особенно хорош тем, что не требует ничего лишнего: ни специальных инструментов, ни агрессивных средств, ни снятия сифона. Полбутылки густого средства нужно вылить прямо в сток — не разводя водой, чтобы оно как следует прилипло к жирному налёту.

Затем — закрыть слив и наполнить раковину почти кипящей водой. Если из крана не идёт достаточно горячая, можно нагреть в чайнике или кастрюле. После этого — резко открыть слив. Эффект давления и температуры в паре с моющим средством "срывает" засор со стенок трубы, промывая систему изнутри. Всё - за пять минут. И, что особенно важно, без вреда: в отличие от едких средств из магазина, этот способ не повредит трубы.

Даже в стоячей воде: как работает метод

Этот приём можно использовать даже в самой неприятной ситуации — когда раковина полна стоячей воды. Дайте жидкости немного стечь или уберите часть вручную, а дальше — по инструкции. Он настолько универсален, что справится и с таким сценарием.

Главное — не бояться пробовать: способ не только безопасный, но и чистый. Вам не придётся лезть под раковину, вычищать грязь руками или использовать сантехнические тросы.

Почему мойка засоряется? Ответ почти всегда один

Почти в 90% случаев причина засора — жир. Неважно, льёте ли вы остатки масла из сковороды, сливаете жидкость из консервов или промываете тарелку с подливой — всё это оседает на стенках труб. Сначала жир мягкий, но при остывании он превращается в твёрдую липкую массу, к которой быстро прилипают крошки, кожура, зернышки и другие мелочи. Всё это накапливается и рано или поздно блокирует сток.

Как избежать повторения проблемы

Чтобы не повторять очищение каждую неделю, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, никогда не выливайте масло в раковину — собирайте его в банку и сдавайте на переработку. Во-вторых, установите простейшее ситечко в слив — оно задержит мелкие остатки пищи. Раз в неделю полезно выливать в раковину порцию кипятка — это не даст жиру застывать и скапливаться.

А раз в месяц стоит прочищать сифон — это занимает не больше пяти минут и не требует профессиональных навыков. Чем чище будет ваша раковина — тем реже вы столкнётесь с неприятным запахом и аварийной остановкой всей кухни.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.



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