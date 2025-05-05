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Добавьте чашку уксуса в стиралку — и избавьтесь от запаха, жёсткости и грязи

3:31
Недвижимость

Белый уксус сегодня переживает настоящий ренессанс — его всё чаще используют не только на кухне, но и как универсальное чистящее средство. Он недорогой, легко доступен и кажется идеальным решением для тех, кто хочет отказаться от агрессивной бытовой химии. Но насколько он действительно эффективен в уборке? Ответ кроется в его составе и научных исследованиях.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Что делает уксус активным в борьбе с загрязнениями

Главным действующим веществом уксуса является уксусная кислота — органическое соединение, которое появляется в процессе брожения спирта. В обычном столовом уксусе её содержание колеблется от 3 до 6%. Именно она придаёт продукту его характерный резкий запах и определяет его чистящие свойства.

Эта кислота обладает способностью уничтожать микроорганизмы и устранять неприятные запахи, что делает уксус естественным антисептиком. Однако важно понимать: эффективность зависит от концентрации. Чем выше содержание уксусной кислоты, тем выраженнее дезинфицирующее действие.

Что показали научные исследования

Согласно данным Национальной медицинской библиотеки США, уксусная кислота действительно обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. В лабораторных условиях при концентрации 10% и с добавлением 1,5% лимонной кислоты она эффективно уничтожала такие микроорганизмы, как E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, K. pneumoniae, L. monocytogenes и A. brasiliensis. Особенно интересно, что в тестах на поверхностях 5-процентный раствор уксусной кислоты полностью устранял E. coli, S. aureus, C. albicans и другие патогены.

Также отмечена вирулоцидная активность — снижение вирусной нагрузки вируса коровьей оспы, вызывающего кожные высыпания и лихорадку. Но важно помнить, что в более низких концентрациях, как в обычном белом уксусе, этот эффект значительно снижается. Для ощутимого дезинфицирующего действия необходимо использовать уксусную кислоту в повышенной концентрации — либо приобретать специальные чистящие уксусы, а не пищевые.

Уксус в быту: где он работает лучше всего

Уксус отлично справляется с большинством бытовых задач. Его используют для мытья полов — раствор уксуса и воды не только очищает поверхности, но и отпугивает насекомых, таких как тараканы. Он подходит для деревянных, ламинированных и кафельных полов, однако его не рекомендуют использовать на натуральном камне или алюминии из-за риска повреждения. При чистке окон и зеркал уксус демонстрирует превосходные результаты: достаточно смешать его с водой в равных пропорциях, распылить и протереть микрофиброй — стекла остаются блестящими и без разводов.

В стирке уксус также незаменим: он действует как натуральный кондиционер, помогает смягчить ткань, удалить запахи, остатки моющих средств и даже плесень. Кроме того, регулярная чистка стиральной машины с помощью горячей воды и уксуса помогает избавиться от мыльного налёта и поддерживать технику в порядке.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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