Не холодильник! Этот прибор съедает больше всего электричества в вашем доме

2:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется логичным считать холодильник главным виновником высоких счетов за электричество — он ведь работает круглосуточно. Однако реальность иная: настоящий лидер по потреблению энергии прячется на кухне, но это вовсе не тот прибор, о котором вы подумали.

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Согласно последним данным, больше всего электричества тратит индукционная варочная панель. За год она "съедает" в среднем 748 кВт⋅ч — это в три раза больше, чем у холодильника. Следом за ней идет электрическая духовка, с почти 500 кВт⋅ч в год, а уже на третьем месте — всё тот же холодильник, но с куда скромнее расходом: около 270 кВт⋅ч.

Почему кухня — главный источник расходов на электроэнергию

Кухонная техника — один из главных факторов, влияющих на суммы в квитанциях. Электрический чайник, посудомоечная машина и микроволновка кажутся безобидными, но при регулярном использовании накапливают немалые цифры.

Но даже такие устройства, как ноутбук и телевизор, несмотря на кажущуюся "лёгкость", потребляют по 130-140 кВт⋅ч в год — а это тоже ощутимый вклад в общий объём.

Как повседневные привычки помогают снизить счета

Хорошая новость: вам не обязательно срочно менять всю бытовую технику. Иногда достаточно просто скорректировать свои привычки. Например, готовка с крышкой сокращает время и теплопотери. Запуск стиральной и посудомоечной машин только при полной загрузке тоже помогает.

А такие мелочи, как отключение зарядки от розетки или снижение яркости экрана телевизора, способны сократить энергопотребление без малейшего ущерба для комфорта. Важно также учитывать: старая техника зачастую менее энергоэффективна, поэтому при покупке нового устройства обращайте внимание на класс энергопотребления — это инвестиция, которая со временем себя окупает.

Почему техника продолжает расходовать электричество даже в режиме ожидания

Многие не знают, что даже выключенные устройства могут потреблять энергию, если подключены к розетке. Это касается зарядок, телевизоров, ноутбуков и даже микроволновок с цифровыми дисплеями.

Всё, что находится в режиме ожидания, тратит немного — но если таких приборов много, и они постоянно включены, сумма за месяц окажется вовсе не символической.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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