Тёплый и мягкий на ощупь: почему стеатит снова в моде для кухонных столешниц

3:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь заходит о кухонных столешницах, многие сразу вспоминают о граните, кварце или мраморе. Однако в последнее время все больше внимания привлекает тальковый камень, или стеатит, — уникальный и мягкий на ощупь натуральный материал, который использовался в архитектуре на протяжении веков. Его снова открывают благодаря элегантности и практичности. Мыльный камень — это стильное, долговечное и теплое решение для кухни, которое идеально подходит тем, кто ищет что-то необычное и неподвластное времени.

Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухня

Что такое тальковый камень?

Тальковый камень, или стеатит, — это натуральный материал с мыльной текстурой, более мягкий и теплый, чем гранит или мрамор. Несмотря на свою мягкость, он достаточно устойчив к повреждениям, что делает его идеальным для кухонных столешниц.

Почему стоит выбрать столешницу из талькового камня?

Термостойкость: Одним из главных преимуществ талькового камня является его способность выдерживать высокие температуры. На такую столешницу можно смело ставить горячую посуду, не опасаясь её повреждения.

Устойчивость к кислотам и пятнам : В отличие от мрамора, стеатит не реагирует на кислотные вещества. Это значит, что лимон, помидор или уксус не оставят на поверхности пятен.

: В отличие от мрамора, стеатит не реагирует на кислотные вещества. Это значит, что лимон, помидор или уксус не оставят на поверхности пятен. Антибактериальные свойства : Тальковый камень имеет плотную структуру, не впитывающую влагу, что делает его устойчивым к бактериям.

: Тальковый камень имеет плотную структуру, не впитывающую влагу, что делает его устойчивым к бактериям. Простота ухода: Этот материал не требует пропитки. Чтобы сохранить его внешний вид, можно периодически смазывать его маслом (например, минеральным), но это скорее вопрос личных предпочтений.

Как выглядит тальковый камень?

Тальковый камень обычно имеет тёмные оттенки: сланцево-серый, сине-серый или с тёмно-зелёными тонами. Со временем он приобретает естественную патину, придавая поверхности особый шарм. Этот материал отлично впишется в минималистичные, деревенские или скандинавские интерьеры. Его шелковистая и однородная текстура без мраморности или зернистости придаёт кухне особый уют.

Когда стоит выбрать другой материал?

Тальковый камень — мягкий материал, который легче поцарапать, чем гранит или кварц. Однако эти царапины можно удалить с помощью шлифовки или полировки. Если вы ищете столешницу для интенсивно используемой рабочей поверхности, например, на большой кухне, где часто готовят, возможно, стоит рассмотреть более прочные материалы.

Кому подойдёт столешница из талькового камня?

Тальковый камень — идеальный выбор для тех, кто ценит натуральные материалы и красоту живой материи. Он подойдёт для домов, где царит тепло и уют, а небольшие следы времени воспринимаются как часть истории. Этот материал станет отличным выбором для тех, кто ищет не идеальную, а живую и естественную красоту, уверены авторы венгерского ELLE.

Уточнения

Столешница (англ. Countertop также benchtop, worktop, kitchen bench) — горизонтальная или наклонная рабочая поверхность на кухне или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.