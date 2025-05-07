Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голова раскалывается по утрам? Это не просто усталость, а тревожный звонок
Тени для век, которые не осыпаются: 5 секретов, о которых ты точно не знала
Не только вкусно, но и полезно: готовим глазированные сырки своими руками
Аллергия на кошку — но вы не хотите с ней расставаться: вот как жить вместе
Жизнь привела меня к простоте: Сати Казанова рассказала, как её прошлое повлияло на выбор мужа
Неожиданно вкусно и недорого: эти обеды в Будапеште дешевле, чем чашка кофе в аэропорту
Хотите увеличить доходы? Три привычки для финансовой независимости
Легкая и сытная запеканка из макарон с курицей и помидорами — просто и вкусно
Платить меньше, ездить больше: для кого в 2025 откроют доступ к выгодным машинам

Секреты идеальной кухни: 5 роковых ошибок, которые нельзя допустить при ремонте

2:32
Недвижимость

Кухня — это не просто сердце дома, но и одно из самых дорогостоящих и сложных для ремонта помещений. Однако мечты о кухне, которые мы видим на Pinterest, часто далеки от реальности, а ошибки в дизайне становятся очевидными только после завершения работ. Ремонт кухни редко повторяется, поэтому важно создавать пространство, которое будет не только красивым, но и функциональным, удобным и долговечным.

кухня со стекловарочной панелью
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alpnachnorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня со стекловарочной панелью
  1. Не учитываете свой образ жизни. Многие люди при планировании кухни ориентируются на её внешний вид, забывая о своих реальных потребностях. Если вы готовите редко, то двойная духовка и мощная вытяжка вам не нужны. Но если у вас часто бывают гости или есть дети, важно предусмотреть достаточно места для хранения и столешницы. Кухня должна быть удобной именно для вас, а не для абстрактных представлений о красоте.
  2. Отсутствие чёткого планирования зон. Каждое движение на кухне должно быть логичным и удобным. Расположение холодильника, раковины и духовки играет ключевую роль. Если они не находятся в оптимальном порядке, это может привести к усталости и раздражению. Хотя классический рабочий треугольник может не подойти для всех кухонь, зонирование пространства остаётся важным.
  3. Недостаток скрытых мест для хранения. В идеале кухня должна быть не только красивой, но и максимально организованной. Внутренние ящики под столешницей, шкафы, угловые решения и вертикальные стеллажи помогут избежать хаоса. Открытая полка может выглядеть эффектно, но со временем станет источником пыли.
  4. Неправильный выбор материалов. Красота — это хорошо, но важно, чтобы материалы были практичными. Мраморная столешница с царапинами или матовый чёрный кран, который собирает пятна, могут быстро надоесть. Подумайте, насколько легко будет поддерживать чистоту и порядок с выбранным покрытием.
  5. Отсутствие места для отдыха. В современных домах кухня часто становится местом общения. Если нет хотя бы одного стула, скамьи или барной стойки, это пространство останется неиспользованным. Небольшой кухонный остров, откидная столешница или простая скамья помогут сделать кухню не только функциональной, но и местом для встреч с семьёй и друзьями, напоминает венгерский ELLE.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как защитить урожай от мучнистой росы: проверенное народное средство
Садоводство, цветоводство
Как защитить урожай от мучнистой росы: проверенное народное средство Аудио 
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Авто
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом Аудио 
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Авто
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Россия наращивает выпуск фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Последние материалы
7 растений, требующих минимального ухода и устойчивых к жаркому лету
Сигарета утром — ошибка, о которой большинство пожалели: вся правда
Можно ли кормить кошку кормами разных брендов? Важные советы для владельцев
ПДД бывают гибкими: ситуации, когда выезд на обочину не считается нарушением
Три незаменимых правила пауэрлифтинга: вот как достичь успеха без лишних усилий
Удивительные сорта редиса, которые стоит попробовать на своем участке
Как превратить 10 000 долларов в миллион: почему акции Nvidia — золотая жила
Быстрые кабачковые оладьи за 30 минут: идеальный рецепт для занятых хозяек
Великий поворот OpenAI: когда технология хочет больше, чем человечество готово
Джейк Холмс подал иск против бывшего гитариста групп Led Zeppelin Джимми Пейджа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.