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Так чисто, что видно даже пыль в воздухе: простой способ мыть зеркала

1:55
Недвижимость

Идеально чистое зеркало без разводов — мечта, которая редко сбывается с первого раза. Всё, вроде бы, блестит… но потом проявляются полосы, пыль, мутные участки. Особенно это раздражает в ванной, где зеркала запотевают и загрязняются быстрее всего.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

Оказывается, решение проще, чем кажется. Обычное хозяйственное мыло справляется с задачей даже лучше, чем дорогие средства. Нужно лишь слегка намочить мыльный брусок и круговыми движениями нанести его на зеркало.

Через несколько минут, когда поверхность станет матовой — приступаем к следующему этапу. Полировать зеркало лучше мягкой хлопковой тканью, не нажимая. Главное — без ворса, иначе останутся микроскопические царапины и пыль.

Мыльная пленка работает как щит: убирает жир и отталкивает пыль. А если капнуть в воду каплю нашатыря, зеркало засияет, как после химчистки.

Живёте в районе с жёсткой водой? Замените мыло на уксусный раствор: он отлично справляется с налётом от солей и не оставляет белёсых пятен.

Для труднодоступных мест и рам подойдёт старая зубная щётка — её щетинки доберутся до уголков и трещинок. А потом снова протираем всю поверхность.

Чтобы зеркало оставалось чистым как можно дольше, просто раз в неделю проходите его сухой салфеткой из микрофибры — и никакой пыльной корки.

А ещё важный момент: не используйте горячую воду. Резкий перепад температур может повредить защитный слой зеркала. Лучше взять воду комнатной температуры.

Этот метод подходит и для других стеклянных поверхностей — витрин, дверей шкафов, окон. Никаких спецсредств, никакой химии — только простые вещи, которые уже есть дома.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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