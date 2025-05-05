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Бюджетный лайфхак для туалета: пахнет дорого, стоит копейки

1:46
Недвижимость

Иногда самый простой предмет в доме может стать настоящей находкой. Взять хотя бы втулку от туалетной бумаги — казалось бы, что в ней особенного? А между тем, она легко справляется с проблемой, которая портит настроение с утра.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Ванная — то место, где ароматы бывают… разными. Магазинные освежители воздуха маскируют запахи, но редко справляются надолго. А эфирные масла, оказывается, можно использовать гораздо практичнее, чем в аромалампе или диффузоре.

Просто капните пару капель эфирного масла на картонную втулку — ту самую, внутри рулона. Бумага будет вращаться, и с каждым движением в воздухе появится мягкий, еле уловимый аромат. Без резких запахов, без химии — как будто освежитель работает сам по себе.

Это решение особенно удобно в маленьких санузлах. Пространство наполняется тонким запахом — не навязчивым, а уютным. Под настроение можно выбрать масло: бодрящий лимон с имбирем, расслабляющую лаванду с мятой, освежающий эвкалипт или нежный апельсин.

Особенно удобно тем, у кого дома есть дети или животные. Эфирные масла в разумных дозах безопасны, а натуральный картон не выделяет вредных веществ.

Способ занимает меньше минуты: перед тем как повесить новый рулон — капните масло внутрь втулки. А дальше всё делает гравитация. Аромат будет держаться до самого конца использования.

И ещё один плюс — никакого пластика. Ни вам баллончиков, ни крышечек, ни распылителей. Только аромат, простота и экологичный подход.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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