Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о стереотипах: синдром дефицита внимания может преследовать до старости
Мир на волоске: истинная цель США в отношениях России и ЕС раскрыта
Красивый урожай, ужасный итог: тыква, которая зовёт на обед крыс
Эта вещь на столе может спасти дом от энергетической утечки
Туристы из Казани застряли в Египте: что происходит с рейсом из Шарм-эш-Шейха
Украина и США подписали спорное соглашение: депутаты требуют прозрачности
Жара или приключение в Узбекистане: туристы мечутся между пловом и термометром
Горящий Кремль в стиле Minecraft: что стоит за провокацией Зеленского
Маникюр, который удлиняет ногти лучше, чем генетика и кальций

Матрас как новенький: очистка за 15 минут и без магазинной химии

1:50
Недвижимость

Сон — вещь тонкая. Даже мягкий свет, прохладный воздух и тишина не помогут выспаться, если под спиной старый грязный матрас. А ведь именно он определяет, проснётесь вы бодрым человеком или комком раздражения.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате

Поначалу всё красиво: свежие простыни, аккуратные складки, уют. Но проходит время — и матрас, незаметно для нас, превращается в склад пыли, пятен и бактерий. И если менять постельное бельё мы привыкли регулярно, то саму основу сладкого сна часто игнорируем.

Хотите сохранить гигиену и дышать чисто — начните с простого. Не обязательно тащить химчистку в дом. Иногда достаточно подручных средств, чтобы матрас вновь стал чистым и безопасным.

Вот три действенных способа:

1. Пищевая сода

Немного воды — и смачиваем загрязнённые участки. Щедро присыпаем их содой и оставляем до полного высыхания. После — просто пропылесосьте остатки. Сода не только очищает, но и нейтрализует запахи.

2. Домашний спрей

Смешайте в пульверизаторе:

  • 50 мл 9% уксуса

  • 1 ч. л. жидкого мыла

  • воду (до половины объема)

  • 1 ч. л. соды

Распылите средство на пятна и потрите щеткой. Отлично подходит для свежих загрязнений.

3. Перекись водорода

Настоящий герой в борьбе со старыми пятнами. Смочите ватный диск и аккуратно протрите загрязнение. Пятно светлеет прямо на глазах!

Такая простая уборка занимает минимум времени, но даёт максимум комфорта. Матрас снова становится местом отдыха, а не скопищем пыли и аллергенов.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Домашние животные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек Аудио 
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри
Наука и техника
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Последние материалы
Украина и США подписали спорное соглашение: депутаты требуют прозрачности
Жара или приключение в Узбекистане: туристы мечутся между пловом и термометром
Горящий Кремль в стиле Minecraft: что стоит за провокацией Зеленского
Маникюр, который удлиняет ногти лучше, чем генетика и кальций
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Клещи не дремлют! 6 мифов о крошечных кровопийцах, в которые пора перестать верить
Зелень, которая может омолодить, похудеть — и вызвать галлюцинации
Минус в талии, плюс на весах: почему после спорта прибавляется вес
Матрас как новенький: очистка за 15 минут и без магазинной химии
Зарплата за путешествия: сколько зарабатывают бортпроводники в Ryanair и какие преимущества получают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.