Матрас как новенький: очистка за 15 минут и без магазинной химии

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сон — вещь тонкая. Даже мягкий свет, прохладный воздух и тишина не помогут выспаться, если под спиной старый грязный матрас. А ведь именно он определяет, проснётесь вы бодрым человеком или комком раздражения.

Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растение в спальной комнате

Поначалу всё красиво: свежие простыни, аккуратные складки, уют. Но проходит время — и матрас, незаметно для нас, превращается в склад пыли, пятен и бактерий. И если менять постельное бельё мы привыкли регулярно, то саму основу сладкого сна часто игнорируем.

Хотите сохранить гигиену и дышать чисто — начните с простого. Не обязательно тащить химчистку в дом. Иногда достаточно подручных средств, чтобы матрас вновь стал чистым и безопасным.

Вот три действенных способа:

1. Пищевая сода

Немного воды — и смачиваем загрязнённые участки. Щедро присыпаем их содой и оставляем до полного высыхания. После — просто пропылесосьте остатки. Сода не только очищает, но и нейтрализует запахи.

2. Домашний спрей

Смешайте в пульверизаторе:

50 мл 9% уксуса

1 ч. л. жидкого мыла

воду (до половины объема)

1 ч. л. соды

Распылите средство на пятна и потрите щеткой. Отлично подходит для свежих загрязнений.

3. Перекись водорода

Настоящий герой в борьбе со старыми пятнами. Смочите ватный диск и аккуратно протрите загрязнение. Пятно светлеет прямо на глазах!

Такая простая уборка занимает минимум времени, но даёт максимум комфорта. Матрас снова становится местом отдыха, а не скопищем пыли и аллергенов.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



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