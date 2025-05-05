Идеальный порядок в спальне — рай для клещей: как избежать этой ловушки

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, заправленная кровать — символ уюта и порядка. Но за этой привычкой скрывается неожиданная угроза для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Плотно натянутые одеяла и аккуратно уложенные подушки не дают белью "дышать". А это идеальные условия для размножения пылевых клещей — крошечных существ, которые питаются ороговевшими частичками кожи.

Ночью человек потеет, а утром, укутывая всё обратно, мы оставляем тепло и влагу внутри. Влажная, тёплая постель превращается в уютный инкубатор для вредителей.

Именно клещи и их отходы вызывают аллергию, раздражения кожи, а иногда даже провоцируют приступы астмы. Чтобы уменьшить их число, не обязательно сразу стирать всё - достаточно просто дать постели "подышать".

Вот что можно сделать:

откиньте одеяло,

встряхните простынь,

переверните подушки на другую сторону.

Если окно выходит на солнечную сторону — отлично. Ультрафиолет губительно действует на клещей и плесень. Всего час на свету — и постель чище, чем кажется.

Плюс: утро становится проще. Пока кровать проветривается, можно спокойно позавтракать или сделать разминку. Меньше ритуалов — меньше спешки.

К тому же психологи замечают: те, кто не зациклен на идеальном порядке с самого утра, спокойнее относятся к повседневным мелочам. Открытая кровать — символ того, что мир не рухнет, если не всё идеально.

Если всё же хочется, чтобы кровать выглядела опрятно — используйте натуральное, дышащее бельё (лён, бамбук), и не забывайте стирать его при температуре 60 °C каждые 2-3 месяца. Это уничтожит до 90% клещей — без лишней суеты.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.



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