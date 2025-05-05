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Обои, которые обманывают глаза: комната вдруг кажется просторной

2:06
Недвижимость

Почему одни крошечные комнаты кажутся тесными, а другие — уютными и "дышащими"? Всё дело в деталях — а точнее, в обоях. Они не прибавят квадратных метров, но способны изменить восприятие пространства. Главное — выбрать не "модные", а подходящие.

Удаление старых обоев
Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Удаление старых обоев

Принт не расширяет, он настраивает

До сих пор спорят: крупный или мелкий узор? И тот, и другой работает — но не как иллюзия, а как атмосфера. В темной спальне с яркими крупными орнаментами не тесно, а камерно. А мини-кабинет с приглушённым рисунком вообще не ощущается как "шкафчик". Здесь важнее не размер, а ритм узора.

Линии рисуют комнату заново

Вертикальные полосы приподнимают потолок, а горизонтальные вытягивают стены. Но если переборщить с контрастами, легко получить эффект "шахматной клетки". Лучше мягкий переход, чем навязчивый графизм.

Не цвет, а свет

Матовые обои "съедают" свет, делая интерьер уютнее, но плотнее. А глянец и металлизированные акценты отражают свет, добавляя глубины. Главное — использовать их дозированно. Фотообои с перспективой — ещё один трюк: тропинка в лес или улица уводит взгляд за пределы комнаты. Но не стоит выбирать сюжет, который спорит с масштабом помещения.

Спокойствие — в согласованности

Если стены совпадают по цвету со шторами и мебелью, интерьер кажется целостным. Это стирает границы и упрощает восприятие. А правильное освещение делает своё дело: пастель при дневном свете — это лёгкость, тёмные стены при мягком подсвете — уют.

Не квадратные метры, а впечатление

Зеркала — единственный способ "физически" расширить комнату. Обои же дают эмоциональный эффект. Они расставляют акценты, отвлекают от недостатков, создают настроение. А ведь именно это делает пространство по-настоящему приятным — даже если оно крохотное.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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