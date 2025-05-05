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Эта вещь на столе может спасти дом от энергетической утечки

1:52
Недвижимость

Фэн-шуй не про магию. Это про потоки энергии — и про то, как маленькие перемены в интерьере способны повлиять на атмосферу в доме. Особенно важно, где стоит обеденный стол: он не просто место приёма пищи, а энергетическое сердце семьи.

Прихожая в квартире
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Прихожая в квартире

Стол — не продолжение кухни

Не ставьте его вплотную к плите или духовке. В фэн-шуй кухня — это зона трансформации и огня. Если обеденная зона буквально "приклеена" к ней, появляется риск конфликтов и напряжения за столом. Минимальное разделение — уже шаг к гармонии. Используйте высокий цветок, ширму или сервант как мягкий барьер.

Осторожно с дверями и проходами

Стол, стоящий напротив входной двери или в "горячей" линии с коридором, создаёт эффект утечки: энергия Ци проходит мимо, не задерживаясь в доме. Это может сказаться на семейной сплочённости и даже финансах. Не можете переставить? Стабилизируйте поток — поставьте в центр стола вазу с фруктами или цветами.

Правильное расположение: не к стенке

Стол не должен вплотную примыкать к стене. Лучше — в центре комнаты или так, чтобы вокруг можно было комфортно рассесться со всех сторон. Это символизирует равенство, открытую коммуникацию и уравновешенные отношения между домочадцами.

Зеркало может удвоить удачу — или разрезать семью

В фэн-шуй зеркало, отражающее обеденный стол, усиливает изобилие. Но важно, чтобы оно отражало весь стол целиком — и по возможности, с едой. Нельзя, чтобы зеркало "разрубало" стулья или показывало только часть — это нарушает символику единства. И помни: пыльное зеркало блокирует энергию.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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