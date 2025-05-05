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Добро пожаловать в общагу за тысячу евро: что такое коливинг и почему он так популярен?

2:16
Недвижимость

Совместное проживание (коливинг) стремительно набирает популярность в мире. Для студентов и молодых специалистов он стал настоящим спасением на перенасыщенном и дорогом рынке аренды.

Ключи от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от квартиры

Когда снять жильё — миссия невыполнима

"Я родом из Страсбурга, с мая искала квартиру в Париже — и безуспешно", — делится 26-летняя сотрудница банка Зинеб, переехавшая в столицу Франции.

Единственным реальным вариантом для неё стал коливинг. За 1 250 евро в месяц она получила студию площадью 22 м² в общей резиденции с коворкингом, спортзалом и бассейном.

Для новичков в мегаполисе такой формат кажется удобным. Можно быстро заселиться, не влезать в долгосрочные обязательства, получить доступ к инфраструктуре, завести знакомства. Но не всё так просто.

Что такое коливинг — и почему он стал модным?

Коливинг (от collaborative living) — это модель проживания, где сочетаются частные пространства (комнаты или студии) и общие зоны: кухни, гостиные, рабочие пространства. Часто жильцам также предлагаются включённые в стоимость коммунальные услуги, уборка, доступ к Wi-Fi и мероприятия для сообщества.

Во Франции коливинг развивается особенно быстро. По данным исследовательской компании Xerfi, к 2023 году число мест в коливингах достигло 14 500, увеличившись на 70% всего за два года.

А инвестиции в этот сектор в 2024 году составили 234 миллиона евро, пишет France 3 Régions.

Комфорт за счёт… доступности?

Хотя модель коливинга решает ряд острых проблем — от нехватки предложений до социальной изоляции — она также вызывает вопросы. Главная проблема — высокая стоимость. Комнаты площадью 9-16 м² часто сдаются за 900-1 100 евро в месяц — это значительно выше среднего уровня арендной платы и порой выходит за рамки допустимого в зонах с регулированием цен.

Уточнения

Коливинг — тип сообщества, предоставляющий формат совместного проживания для людей с общими намерениями. Отличительная черта такого типа жилья — это совместные мероприятия, такие как приём пищи или коммуникация, в общих жилых зонах. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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