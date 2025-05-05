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Не только в рюмку: как использовать водку для уборки дома

3:02
Недвижимость

Водка — крепкий алкогольный напиток, хорошо знакомый большинству. Но помимо своей роли в коктейлях, она может стать отличным помощником в быту. Благодаря высокому содержанию спирта, водка обладает мощными дезинфицирующими и очищающими свойствами.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Мы собрали несколько нестандартных, но удивительно эффективных способов, как использовать водку не по назначению — не выпивая, а убирая!

1. Освежает текстиль и устраняет запахи

Водка отлично устраняет затхлые запахи, запах еды или табака с текстиля. Просто смешайте её с водой в пропорции 1:1, налейте в пульверизатор и распылите на занавески, обивку мебели, ковры или даже одежду. Спирт быстро испаряется, не оставляя следов, а вместе с ним исчезают и неприятные ароматы.

2. Чистит ванную и дезинфицирует швы

Если на плитке в ванной появился налёт, плесень или загрязнения, водка поможет. Нанесите её на проблемные участки, оставьте на 10 минут, затем потрите щеткой. Она не только очистит поверхность, но и продезинфицирует, предотвращая повторное появление плесени.

3. Полирует стекло и оптику

Очки, зеркала или стеклянные поверхности после обработки водкой выглядят безупречно. Просто сбрызните поверхность спиртом и отполируйте мягкой тканью. Это работает даже лучше, чем многие специализированные средства.

4. Увеличивает срок службы бритв

Бритвенные лезвия со временем покрываются микробами и налётом. После использования ополосните бритву водкой — это дезинфицирует металл, удаляет остатки кожи и пота, а заодно помогает предотвратить ржавчину.

5. Помогает при уходе за кожей (но осторожно)

Если под рукой не оказалось очищающего средства для лица, водка может временно заменить тоник. Она удалит загрязнения, сузит поры и подсушит воспаления. Но не стоит применять этот способ часто: спирт сильно сушит кожу.

6. Продлевает жизнь срезанным цветам

Пара капель водки в воду для букета действует как антисептик — стебли не загнивают, вода не портится, а цветы остаются свежими дольше. Особенно полезно в жару или если букет долго стоит в помещении.

7. Универсальное чистящее средство своими руками

Сделайте мощный натуральный очиститель:

  • кожура 5 лимонов,
  • 1/2 стакана водки,
  • 1/2 стакана уксуса,
  • 1 стакан фильтрованной воды.

Смешайте всё в банке и дайте настояться 3-5 дней. После этого перелейте средство в бутылку с распылителем. Получится натуральный освежитель, обезжириватель и антисептик в одном флаконе — и с приятным ароматом цитруса.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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