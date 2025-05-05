Не только в рюмку: как использовать водку для уборки дома

Водка — крепкий алкогольный напиток, хорошо знакомый большинству. Но помимо своей роли в коктейлях, она может стать отличным помощником в быту. Благодаря высокому содержанию спирта, водка обладает мощными дезинфицирующими и очищающими свойствами.
Мы собрали несколько нестандартных, но удивительно эффективных способов, как использовать водку не по назначению — не выпивая, а убирая!
Водка отлично устраняет затхлые запахи, запах еды или табака с текстиля. Просто смешайте её с водой в пропорции 1:1, налейте в пульверизатор и распылите на занавески, обивку мебели, ковры или даже одежду. Спирт быстро испаряется, не оставляя следов, а вместе с ним исчезают и неприятные ароматы.
Если на плитке в ванной появился налёт, плесень или загрязнения, водка поможет. Нанесите её на проблемные участки, оставьте на 10 минут, затем потрите щеткой. Она не только очистит поверхность, но и продезинфицирует, предотвращая повторное появление плесени.
Очки, зеркала или стеклянные поверхности после обработки водкой выглядят безупречно. Просто сбрызните поверхность спиртом и отполируйте мягкой тканью. Это работает даже лучше, чем многие специализированные средства.
Бритвенные лезвия со временем покрываются микробами и налётом. После использования ополосните бритву водкой — это дезинфицирует металл, удаляет остатки кожи и пота, а заодно помогает предотвратить ржавчину.
Если под рукой не оказалось очищающего средства для лица, водка может временно заменить тоник. Она удалит загрязнения, сузит поры и подсушит воспаления. Но не стоит применять этот способ часто: спирт сильно сушит кожу.
Пара капель водки в воду для букета действует как антисептик — стебли не загнивают, вода не портится, а цветы остаются свежими дольше. Особенно полезно в жару или если букет долго стоит в помещении.
Сделайте мощный натуральный очиститель:
Смешайте всё в банке и дайте настояться 3-5 дней. После этого перелейте средство в бутылку с распылителем. Получится натуральный освежитель, обезжириватель и антисептик в одном флаконе — и с приятным ароматом цитруса.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.
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