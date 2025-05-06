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Простой способ сделать интерьер дороже с помощью света

2:27
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, почему плохое настроение накатывает особенно сильно в пасмурные дни? Всё дело в свете! Именно солнечный свет запускает выработку серотонина — "гормона радости". А вот простые лампы, увы, не способны заменить естественное освещение. Но выход есть!

Светильники в интерьере
Фото: unsplash.com by Patrick Schneider, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Светильники в интерьере

Искусственный свет, как настоящее солнце

Чтобы создать дома атмосферу, близкую к дневному свету, выбирайте светильники с максимальным индексом цветопередачи. Они помогут избежать искажения цветов, а значит, глаза не будут уставать, а вы — раздражаться.

Еще один важный момент: избегайте мерцания. Даже если вы его не замечаете, глаза реагируют на это напряжением.

Скрытая подсветка — мягкий свет без усилий

Солнце равномерно рассеивает свет по комнате — и эту же схему можно повторить дома. Скрытая подсветка за карнизами или вдоль пола дает мягкое, рассеянное освещение, которое не бьет прямо в глаза. А если дополнить её трековыми светильниками, получится идеально ровный свет в каждой зоне квартиры.

Трековые светильники — гибкость и стиль

Особенно удобны встроенные трековые системы. Они заменяют точечные светильники на кухне, в гардеробной, в детской или рабочем кабинете. Эти светильники бывают нейтральными по тону и идеально подходят для зон, где важна точность.

Можно даже поиграть с дизайном: например, протянуть линейный светильник с потолка на стены — получится стильный графический акцент, особенно эффектный в минималистичных интерьерах.

Подсветка как часть атмосферы

Закарнизные и мебельные подсветки не только создают уют, но и подчеркивают текстуры и акценты в интерьере. А ещё это отличное решение для интимного мягкого освещения ночью.

Как выбрать правильный оттенок света

Наш организм чувствителен к оттенкам:

  • Теплый золотистый (2 700-3 200 К) напоминает закат, расслабляет и готовит ко сну.
  • Нейтральный (3 200-4 500 К) подходит для утренних дел, он бодрит.
  • Теплый свет (2 500-3 000 К) в обеденной зоне пробуждает аппетит и создает атмосферу неспешной трапезы.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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