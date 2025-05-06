Секрет долговечного дерева: чем его на самом деле красят умелые хозяева

Древесина — один из самых древних и любимых человеком материалов. Но знаете ли вы, что без должной защиты дерево быстро теряет свою красоту и прочность? Влага, солнце и перепады температур безжалостны к нему. Поэтому покраска — не просто украшение, а необходимая мера защиты.

Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Краска

Что происходит с деревом без защиты

Органическая природа древесины делает её уязвимой:

При влажности она впитывает воду, а при сухости — отдаёт, что со временем вызывает трещины.

Солнечные лучи разрушают лигнин — он отвечает за цвет и прочность, а без него дерево седеет и начинает крошиться.

Хорошее лакокрасочное покрытие:

Закрывает поры, не давая влаге проникать внутрь.

Отражает УФ-лучи, сохраняя цвет.

При наличии антисептика предотвращает гниение.

С антипиренами делает дерево огнестойким.

Какие бывают краски для дерева

Выбор огромен, но вот основные группы.

По укрывистости:

Лессирующие — полупрозрачные, подчёркивают текстуру, придавая лёгкий оттенок.

Укрывистые — полностью перекрывают цвет и текстуру, образуя плотное декоративное покрытие.

По составу:

Масляные — проникают в структуру, укрывистые, на основе олифы.

Алкидные — на органических растворителях, хорошо прилипают даже к неровной поверхности.

Акриловые — водные, с добавками фунгицидов и антисептиков, дают ровное плотное покрытие.

Латексные — водная дисперсия, после высыхания — прочная и эластичная плёнка.

Силиконовые — образуют бархатистое покрытие, заполняют мелкие дефекты.

Полиуретановые — с высокой прочностью и эластичностью, бывают одно- и двухкомпонентными.

Как выбрать подходящую краску

Чтобы не ошибиться, учитывайте:

Условия эксплуатации (для фасадов — максимальная защита, для интерьера — без токсичных компонентов).

Породу дерева (например, хвойные нужно дополнительно подготовить из-за смолы).

Совместимость с предыдущим покрытием, если красите повторно.

Долговечность и стоимость (например, силиконовые составы стоят дороже, но служат до 15 лет, а алкидные — дешевле, но потребуют перекраски через 4-5 лет).

Какой состав подойдёт именно вам

Всё зависит от задач: для дверей и полов важно одно, для фасадов — другое. Сравнительные таблицы помогут сориентироваться, а при сомнениях лучше выбирать проверенные качественные решения — так вы сэкономите время и деньги.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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