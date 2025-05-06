Секрет долговечного дерева: чем его на самом деле красят умелые хозяева

Древесина — один из самых древних и любимых человеком материалов. Но знаете ли вы, что без должной защиты дерево быстро теряет свою красоту и прочность? Влага, солнце и перепады температур безжалостны к нему. Поэтому покраска — не просто украшение, а необходимая мера защиты.
Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Краска
Что происходит с деревом без защиты
Органическая природа древесины делает её уязвимой:
При влажности она впитывает воду, а при сухости — отдаёт, что со временем вызывает трещины.
Солнечные лучи разрушают лигнин — он отвечает за цвет и прочность, а без него дерево седеет и начинает крошиться.
Укрывистые — полностью перекрывают цвет и текстуру, образуя плотное декоративное покрытие.
По составу:
Масляные — проникают в структуру, укрывистые, на основе олифы.
Алкидные — на органических растворителях, хорошо прилипают даже к неровной поверхности.
Акриловые — водные, с добавками фунгицидов и антисептиков, дают ровное плотное покрытие.
Латексные — водная дисперсия, после высыхания — прочная и эластичная плёнка.
Силиконовые — образуют бархатистое покрытие, заполняют мелкие дефекты.
Полиуретановые — с высокой прочностью и эластичностью, бывают одно- и двухкомпонентными.
Как выбрать подходящую краску
Чтобы не ошибиться, учитывайте:
Условия эксплуатации (для фасадов — максимальная защита, для интерьера — без токсичных компонентов).
Породу дерева (например, хвойные нужно дополнительно подготовить из-за смолы).
Совместимость с предыдущим покрытием, если красите повторно.
Долговечность и стоимость (например, силиконовые составы стоят дороже, но служат до 15 лет, а алкидные — дешевле, но потребуют перекраски через 4-5 лет).
Какой состав подойдёт именно вам
Всё зависит от задач: для дверей и полов важно одно, для фасадов — другое. Сравнительные таблицы помогут сориентироваться, а при сомнениях лучше выбирать проверенные качественные решения — так вы сэкономите время и деньги.
Уточнения
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.