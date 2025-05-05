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Хватит тратить деньги на химию: эти 10 продуктов из холодильника справятся с уборкой лучше

3:18
Недвижимость

Зачем тратить деньги на дорогую бытовую химию, если у вас под рукой уже есть всё необходимое? Иногда самые простые продукты из холодильника справляются с уборкой лучше, чем магазинные средства.

Моющее средство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моющее средство

Мы собрали 10 нестандартных, но гениально простых решений, которые помогут вам навести порядок в доме — и при этом обойтись без лишних затрат.

Уксус — универсальный боец с грязью

Вы наверняка знаете, что уксус хорошо дезинфицирует. Но попробуйте этот трюк: нанесите уксус на тёмные швы между плиткой в ванной, подождите пару минут, а потом почистите старой зубной щеткой — и плесень с налётом исчезнут.

А если после мытья пола остались мутные разводы — просто добавьте столовую ложку уксуса в ведро с водой. Пол будет сиять.

Банановая кожура — не в мусор

Банан можно съесть, а кожуру — пустить в дело. Взбейте кожуру в блендере до состояния кашицы и натрите ею потускневшие серебряные изделия — они засияют как новые.

А ещё кожурой можно протирать листья комнатных растений. Это придаст им блеск и поможет защититься от пыли.

Томатный соус — враг ржавчины 

Натрите томатным соусом потемневшие участки медной посуды, а затем протрите влажной тряпкой — всё снова будет блестеть.

Картофель вернёт коже гладкость

Поцарапали кожаные ботинки? Не спешите в мастерскую. Просто натрите повреждённое место сырой картофелиной. Это поможет сгладить царапины и вернуть блеск.

Розмарин и базилик — не только для кухни

Если вы готовили рыбу и запах никак не уходит с рук — потрите ладони веточкой розмарина. Он перебьёт все ароматы.

А если в вазе с фруктами завелись мошки, просто положите туда пару листиков базилика — насекомые исчезнут.

Чёрный хлеб против следов на стенах

Если ребёнок решил украсить стены карандашами — не паникуйте. Кусок чёрного хлеба действует как ластик: аккуратно потрите рисунок — и от рисунка не останется и следа.

А если в доме что-то разбилось, используйте свежий хлеб, чтобы собрать мелкие осколки — они прилипнут к мякишу.

Пиво и грецкий орех для реставрации мебели

Старую деревянную мебель можно оживить с помощью пива: слегка смочите тряпку и протрите поверхность.

А если на столе или тумбочке есть царапины, потрите их очищенным грецким орехом — естественный жир и красящий пигмент сгладят повреждение.

Молоко спасёт фарфор

Если на любимых чашках появились микротрещины, не спешите с ними прощаться. Опустите посуду в горячее молоко и оставьте на час. Молочный белок заполнит трещины, и посуда ещё послужит.

Горчица сохранит цвет белья

Добавьте пару ложек сухой горчицы в барабан стиральной машины при стирке цветных вещей — и они дольше сохранят яркость.

Арахисовое масло против липких кошмаров

Смола, жвачка, наклейки — всё это удаляется с ковров и поверхностей с помощью обычного арахисового масла. Нанесите немного, подождите пару минут и сотрите.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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