Моющий пылесос откроет секрет безупречной чистоты: вы не поверите, что он умеет

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Моющий пылесос — настоящая находка для дома. Он легко справляется с мытьём пола, ковров, мебели и даже окон. Но как правильно им пользоваться, чтобы не испортить поверхность и не сломать агрегат? Разбираемся вместе!

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Моющий пылесос

Как работает моющий пылесос

Этот прибор сильно отличается от привычных моделей для сухой уборки. В нём есть:

Бак с чистой водой (в него добавляется специальное средство с пеногасителем).

Система распыления моющего раствора.

Аквафильтр, куда собирается загрязнённая жидкость.

Важно: обычное моющее средство использовать нельзя — пена может повредить устройство. В режиме сухой уборки вода не используется, а пыль и мусор собираются в фильтр или мешок, если модель это позволяет.

Что можно мыть

Моющий пылесос справится почти с любой задачей:

Твёрдые покрытия: плитка, линолеум, ламинат (осторожно!), кварцвинил;

Ковры, ковролин, дорожки;

Мягкая мебель, драпировки, шторы;

Окна, зеркала, стены, двери.

Но помните: натуральные материалы вроде шерсти или шёлка боятся лишней влаги — всегда читайте рекомендации по уходу!

Как подготовить устройство

Перед работой:

Осмотрите прибор — нет ли повреждений?

Проверьте фильтры, очисти или замени при необходимости.

Наполните аквафильтр водой (если требуется именно для твоей модели).

В резервуар для моющего средства налейте воду и добавь средство по инструкции.

Подсоедините насадку, трубку подачи воды и проверь все соединения.

Как мыть ковры и мебель

Сначала — сухая уборка: пропылесосьте всё, чтобы убрать пыль и крошки. Для длинноворсовых ковров используйте турбощётку, а для мебели — обычную насадку. Проверьте средство: оно подходит для конкретной ткани? Сделайте тест на незаметном участке. Потом наносите раствор и аккуратно промывайте.

Как мыть окна

Для стёкол и зеркал есть специальный сгон:

Выберите минимальный расход жидкости.

Плотно прижимайте насадку, веди сверху вниз.

Двигайте полосами, чуть заходя на чистый участок.

В конце не забудьте протереть рамы и подоконник!

Чего делать нельзя

Чтобы продлить жизнь пылесосу:

Не включайте его с повреждённым шнуром.

Не мойте горячие поверхности.

Не засасывайте горючие или опасные жидкости.

Не работайте больше 1,5 часов без перерыва.

Не храните прибор в холоде — остатки воды замерзнут и повредят механизм.

Для хранения выберите сухое место, не перегибайте шланги и не ставьте на корпус тяжёлые вещи.

Уточнения

Пылесо́с - агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.



