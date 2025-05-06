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Моющий пылесос откроет секрет безупречной чистоты: вы не поверите, что он умеет

2:55
Недвижимость

Моющий пылесос — настоящая находка для дома. Он легко справляется с мытьём пола, ковров, мебели и даже окон. Но как правильно им пользоваться, чтобы не испортить поверхность и не сломать агрегат? Разбираемся вместе!

Моющий пылесос
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Моющий пылесос

Как работает моющий пылесос

Этот прибор сильно отличается от привычных моделей для сухой уборки. В нём есть:

  • Бак с чистой водой (в него добавляется специальное средство с пеногасителем).
  • Система распыления моющего раствора.
  • Аквафильтр, куда собирается загрязнённая жидкость.

Важно: обычное моющее средство использовать нельзя — пена может повредить устройство. В режиме сухой уборки вода не используется, а пыль и мусор собираются в фильтр или мешок, если модель это позволяет.

Что можно мыть

Моющий пылесос справится почти с любой задачей:

  • Твёрдые покрытия: плитка, линолеум, ламинат (осторожно!), кварцвинил;
  • Ковры, ковролин, дорожки;
  • Мягкая мебель, драпировки, шторы;
  • Окна, зеркала, стены, двери.

Но помните: натуральные материалы вроде шерсти или шёлка боятся лишней влаги — всегда читайте рекомендации по уходу!

Как подготовить устройство

Перед работой:

  • Осмотрите прибор — нет ли повреждений?
  • Проверьте фильтры, очисти или замени при необходимости.
  • Наполните аквафильтр водой (если требуется именно для твоей модели).
  • В резервуар для моющего средства налейте воду и добавь средство по инструкции.
  • Подсоедините насадку, трубку подачи воды и проверь все соединения.

Как мыть ковры и мебель

Сначала — сухая уборка: пропылесосьте всё, чтобы убрать пыль и крошки. Для длинноворсовых ковров используйте турбощётку, а для мебели — обычную насадку. Проверьте средство: оно подходит для конкретной ткани? Сделайте тест на незаметном участке. Потом наносите раствор и аккуратно промывайте.

Как мыть окна

Для стёкол и зеркал есть специальный сгон:

  • Выберите минимальный расход жидкости.
  • Плотно прижимайте насадку, веди сверху вниз.
  • Двигайте полосами, чуть заходя на чистый участок.

В конце не забудьте протереть рамы и подоконник!

Чего делать нельзя

Чтобы продлить жизнь пылесосу:

  • Не включайте его с повреждённым шнуром.
  • Не мойте горячие поверхности.
  • Не засасывайте горючие или опасные жидкости.
  • Не работайте больше 1,5 часов без перерыва.
  • Не храните прибор в холоде — остатки воды замерзнут и повредят механизм.

Для хранения выберите сухое место, не перегибайте шланги и не ставьте на корпус тяжёлые вещи.

Уточнения

Пылесо́с - агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.
 

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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