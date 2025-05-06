Моющий пылесос откроет секрет безупречной чистоты: вы не поверите, что он умеет

Моющий пылесос — настоящая находка для дома. Он легко справляется с мытьём пола, ковров, мебели и даже окон. Но как правильно им пользоваться, чтобы не испортить поверхность и не сломать агрегат? Разбираемся вместе!
Этот прибор сильно отличается от привычных моделей для сухой уборки. В нём есть:
Важно: обычное моющее средство использовать нельзя — пена может повредить устройство. В режиме сухой уборки вода не используется, а пыль и мусор собираются в фильтр или мешок, если модель это позволяет.
Моющий пылесос справится почти с любой задачей:
Но помните: натуральные материалы вроде шерсти или шёлка боятся лишней влаги — всегда читайте рекомендации по уходу!
Перед работой:
Сначала — сухая уборка: пропылесосьте всё, чтобы убрать пыль и крошки. Для длинноворсовых ковров используйте турбощётку, а для мебели — обычную насадку. Проверьте средство: оно подходит для конкретной ткани? Сделайте тест на незаметном участке. Потом наносите раствор и аккуратно промывайте.
Для стёкол и зеркал есть специальный сгон:
В конце не забудьте протереть рамы и подоконник!
Чтобы продлить жизнь пылесосу:
Для хранения выберите сухое место, не перегибайте шланги и не ставьте на корпус тяжёлые вещи.
Пылесо́с - агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.
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