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Ваш дом наполнится кислородом без открывания окон: как проветривать квартиру, чтобы не навредить здоровью

2:09
Недвижимость

В детстве нас учили, что открытое окно — это всегда свежий воздух. Но в наши дни воздух за окном крупного города больше похож на смесь пыли, сажи и токсинов, чем на источник здоровья. Особенно это касается квартир рядом с оживлёнными трассами или промышленными зонами.

Увлажнитель воздуха
Фото: https://www.freepik.com by stefamerpik
Увлажнитель воздуха

Окно — не всегда друг

Открыв окно, мы запускаем в дом не только необходимый кислород, но и шум, угарный газ, пыль и даже вредные химические вещества. Это может ухудшить самочувствение и вызвать проблемы со здоровьем.

Решение — многокамерные окна и закрытые створки

Современные многокамерные стеклопакеты отлично защищают от шума и грязи, но возникает вопрос: как обеспечить поступление чистого воздуха?

Выход — приточные очистители воздуха

Приточный очиститель воздуха поможет создать в доме идеальный микроклимат. Даже в загородном доме, вдали от городской суеты, эти устройства необходимы:

  • Защищают от пыльцы и аллергенов.
  • Удерживают запахи от соседских участков.
  • Не дают попасть внутрь насекомым.

Воздух останется свежим и богатым кислородом, а в дом попадёт только то, что нужно для комфортной жизни.

Проветривать или не проветривать

Совсем отказаться от проветривания, если нет специальной вентиляции, нельзя. В современных квартирах с герметичными окнами кислород быстро расходуется. В результате накапливается углекислый газ, и человек начинает ощущать усталость, сонливость и снижение концентрации.

Раньше рекомендовали проветривать помещения каждые два часа на 10-15 минут, даже зимой. Сегодня, благодаря точным расчётам и специальным устройствам, вы можете проветривать дом реже, но эффективнее.

Последствия кислородного голодания

  • Частая сонливость и усталость.
  • Сложности с концентрацией внимания.
  • Проблемы в учёбе у детей.

Современные технологии уже позволяют жить с комфортом, не жертвуя свежестью воздуха.

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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