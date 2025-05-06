Ваш дом наполнится кислородом без открывания окон: как проветривать квартиру, чтобы не навредить здоровью

В детстве нас учили, что открытое окно — это всегда свежий воздух. Но в наши дни воздух за окном крупного города больше похож на смесь пыли, сажи и токсинов, чем на источник здоровья. Особенно это касается квартир рядом с оживлёнными трассами или промышленными зонами.
Открыв окно, мы запускаем в дом не только необходимый кислород, но и шум, угарный газ, пыль и даже вредные химические вещества. Это может ухудшить самочувствение и вызвать проблемы со здоровьем.
Современные многокамерные стеклопакеты отлично защищают от шума и грязи, но возникает вопрос: как обеспечить поступление чистого воздуха?
Приточный очиститель воздуха поможет создать в доме идеальный микроклимат. Даже в загородном доме, вдали от городской суеты, эти устройства необходимы:
Воздух останется свежим и богатым кислородом, а в дом попадёт только то, что нужно для комфортной жизни.
Совсем отказаться от проветривания, если нет специальной вентиляции, нельзя. В современных квартирах с герметичными окнами кислород быстро расходуется. В результате накапливается углекислый газ, и человек начинает ощущать усталость, сонливость и снижение концентрации.
Раньше рекомендовали проветривать помещения каждые два часа на 10-15 минут, даже зимой. Сегодня, благодаря точным расчётам и специальным устройствам, вы можете проветривать дом реже, но эффективнее.
Современные технологии уже позволяют жить с комфортом, не жертвуя свежестью воздуха.
Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.
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