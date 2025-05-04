Никогда не включайте эти два прибора в один удлинитель — последствия могут быть фатальными

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Удлинители давно стали привычной частью быта: с их помощью легко подключить несколько приборов, даже если поблизости всего одна розетка. Особенно это удобно на кухне, в ванной или в старых квартирах, где розетки на вес золота. Но за этой удобной практикой скрывается реальная опасность.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удлинитель

Некоторые приборы потребляют столько энергии, что могут перегрузить удлинитель и спровоцировать короткое замыкание или даже пожар.

Не все приборы можно подключать к удлинителю — это критически важно

Многие считают, что если устройство работает, значит, всё в порядке. Но правда в том, что большинство удлинителей рассчитаны на нагрузку от 1500 до 1800 Вт. Этого достаточно для пары ламп или ноутбука, но далеко не для мощных электроприборов. Когда превышается лимит, удлинитель начинает перегреваться, а пластик может расплавиться.

Микроволновка + кофеварка = идеальный шторм

Самая распространённая и недооценённая ошибка — подключение микроволновки и кофемашины к одному удлинителю. С виду — ничего страшного. Но на деле: микроволновка может потреблять от 800 до 1500 Вт, кофеварка — ещё от 800 до 1200 Вт. В сумме — 1600-2700 Вт. Это больше, чем выдерживает стандартный удлинитель.

Если включить оба прибора одновременно, риск перегрева практически гарантирован. А в условиях тесной кухни, где рядом могут быть шторы, бумажные полотенца и пластиковая посуда, это уже не просто перегрузка — это потенциальная катастрофа.

Никогда не используйте эти приборы вместе

Отдельного внимания заслуживает тандем "обогреватель + фен" — частая сцена в спальнях и ванных в холодное время года.

Электрический обогреватель — до 2000 Вт. Фен — до 1800 Вт.

Если они оба работают через один удлинитель — это перегрузка в чистом виде. И если удлинитель без функции автоотключения, он будет просто нагреваться до тех пор, пока не расплавится.

А в ванных, где есть влага и конденсат, шанс короткого замыкания и удара током увеличивается многократно.

Уточнения

Электрический удлинитель — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.