Вот как удалить въевшуюся грязь с чугунных печей и заставить их снова сиять

Варочная панель — сердце кухни, а возможно, и всего дома. Мы используем её каждый день, зачастую по нескольку раз. И всё, что на ней готовится — от борща до жареной картошки — оставляет следы, даже если они не всегда видны.
Брызги, капли масла, частицы еды… Всё это оседает на поверхности и впитывается в чугунные решётки. Если их вовремя не чистить, налёт становится плотным, въевшимся, и каждое следующее мытьё превращается в настоящую борьбу. Чтобы этого не случилось, важно знать, как правильно ухаживать за чугунными элементами варочной панели. И делать это регулярно.
Перед началом чистки нужно снять с плиты все чугунные решётки и горелки. Это не только упростит доступ к самой варочной поверхности, но и позволит основательно заняться именно теми деталями, где оседает больше всего грязи. Наденьте перчатки — они защитят кожу от абразивов и химии. Подготовьте обезжиривающее средство (лучше специализированное для чугуна), жёсткую железную губку и мягкую — для финальной чистки.
Чугун — материал пористый, и просто ополоснуть его не получится. Его нельзя мыть в посудомоечной машине — он может разрушиться. Поэтому действуем вручную: помещаем решётки и горелки в ванну (или таз), щедро сбрызгиваем средством для кухни и оставляем примерно на час. За это время обезжириватель размягчит грязь.
После — пробуем снять налёт губкой. Если не выходит, берём жёсткую сторону или повторяем процедуру с горячей водой и каплей моющего средства. Когда вода остынет до тёплой — пробуем снова. Чаще всего второй заход приносит успех.
Если не хочется использовать бытовую химию, есть простые и проверенные натуральные способы.
Все эти способы экологичны и безопасны, особенно если дома есть дети или животные.
Когда грязь удалена, важно тщательно промыть детали тёплой водой. Остатки моющего средства могут навредить поверхности и со временем сделать чугун тусклым. После промывки — сразу промокните детали бумажным полотенцем или сухой тканью. И дайте им полностью высохнуть — иначе влага начнёт разрушать металл.
Печь — нагревательное устройство для отопления, приготовления пищи или термообработки материалов. В металлообработке используется горн.
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