Вот как удалить въевшуюся грязь с чугунных печей и заставить их снова сиять

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Варочная панель — сердце кухни, а возможно, и всего дома. Мы используем её каждый день, зачастую по нескольку раз. И всё, что на ней готовится — от борща до жареной картошки — оставляет следы, даже если они не всегда видны.

Фото: commons.wikimedia. org by Douglas P Perkins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кухонная плита

Брызги, капли масла, частицы еды… Всё это оседает на поверхности и впитывается в чугунные решётки. Если их вовремя не чистить, налёт становится плотным, въевшимся, и каждое следующее мытьё превращается в настоящую борьбу. Чтобы этого не случилось, важно знать, как правильно ухаживать за чугунными элементами варочной панели. И делать это регулярно.

Первый шаг — разборка и удаление остатков

Перед началом чистки нужно снять с плиты все чугунные решётки и горелки. Это не только упростит доступ к самой варочной поверхности, но и позволит основательно заняться именно теми деталями, где оседает больше всего грязи. Наденьте перчатки — они защитят кожу от абразивов и химии. Подготовьте обезжиривающее средство (лучше специализированное для чугуна), жёсткую железную губку и мягкую — для финальной чистки.

Как бороться с въевшейся грязью

Чугун — материал пористый, и просто ополоснуть его не получится. Его нельзя мыть в посудомоечной машине — он может разрушиться. Поэтому действуем вручную: помещаем решётки и горелки в ванну (или таз), щедро сбрызгиваем средством для кухни и оставляем примерно на час. За это время обезжириватель размягчит грязь.

После — пробуем снять налёт губкой. Если не выходит, берём жёсткую сторону или повторяем процедуру с горячей водой и каплей моющего средства. Когда вода остынет до тёплой — пробуем снова. Чаще всего второй заход приносит успех.

Чистим чугун без химии

Если не хочется использовать бытовую химию, есть простые и проверенные натуральные способы.

лимонный сок, который нужно оставить на поверхности на 30-60 минут; раствор уксуса и воды (1:1), в нём можно замочить детали на несколько минут; паста из пищевой соды и тёплой воды — наносится на детали и оставляется минимум на час.

Все эти способы экологичны и безопасны, особенно если дома есть дети или животные.

Полоскание и сушка: почему это важно

Когда грязь удалена, важно тщательно промыть детали тёплой водой. Остатки моющего средства могут навредить поверхности и со временем сделать чугун тусклым. После промывки — сразу промокните детали бумажным полотенцем или сухой тканью. И дайте им полностью высохнуть — иначе влага начнёт разрушать металл.

Уточнения

Печь — нагревательное устройство для отопления, приготовления пищи или термообработки материалов. В металлообработке используется горн.



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