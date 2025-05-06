Как выбрать безопасные средства для дома без вреда для кожи — 7 ключевых советов от эксперта

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Эксперт в области бытовой химии и основатель компании AL'mix Анастасия Лукина поделилась советами по выбору безопасных средств для дома. Она отметила, что рынок бытовой химии в России в 2025 году насыщен маркетинговыми обещаниями, при этом понятия "экологичность" и "гипоаллергенность" могут не совпадать с действительностью.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моющее средство

Лукина указала на то, что натуральные компоненты, такие как эфирные масла и растительные экстракты, часто рекламируемые как безопасные, могут вызывать аллергические реакции. В то же время синтетические аналоги реже провоцируют раздражение кожи, хотя и уступают в "зелёном" имидже, пишет Газета.Ru.

Для выбора действительно экологичной бытовой химии Лукина рекомендует обращать внимание на следующие критерии:

Прозрачный состав: Продукты должны содержать понятные и безопасные ингредиенты. Отсутствие вредных веществ: Избегайте фосфатов, хлора, агрессивных отбеливателей и синтетических красителей. Биоразлагаемые ПАВы: Отдавайте предпочтение поверхностно-активным веществам растительного происхождения, таким как ПАВы из кокосового или пальмового масла. Безопасные консерванты: Исключите формальдегид и другие вредные консерванты. Минимальные отдушки: Если натуральные отдушки вызывают раздражение, выбирайте безопасные искусственные аналоги или средства без отдушек.

Для гипоаллергенных средств важно:

Принцип минимализма : Используйте мягкие ПАВы.

: Используйте мягкие ПАВы. Отсутствие оптических отбеливателей и ароматизаторов : Исключите сильные ароматизаторы, как синтетические, так и натуральные.

: Исключите сильные ароматизаторы, как синтетические, так и натуральные. Тщательный выбор консервантов : Избегайте формальдегидов и парабенов.

: Избегайте формальдегидов и парабенов. Дерматологические тесты: Продукты должны проходить дерматологические тесты, но помните, что индивидуальные реакции кожи могут быть непредсказуемыми.

В заключение эксперт при выборе безопасной бытовой химии для дома советует:

Обращать внимание на прозрачный состав. Избегать фосфатов, хлора, агрессивных отбеливателей и синтетических красителей. Выбирать биоразлагаемые ПАВы растительного происхождения. Использовать консерванты без формальдегида. Искать проверенные сертификаты, такие как "Листок жизни". Изучать состав и отдавать предпочтение бесцветным средствам с нейтральным запахом. Соблюдать дозировку для минимизации рисков.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать безопасные и эффективные средства для ухода за домом.

Уточнения

Бытовая химия — непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.



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