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Как выбрать безопасные средства для дома без вреда для кожи — 7 ключевых советов от эксперта

2:46
Недвижимость

Эксперт в области бытовой химии и основатель компании AL'mix Анастасия Лукина поделилась советами по выбору безопасных средств для дома. Она отметила, что рынок бытовой химии в России в 2025 году насыщен маркетинговыми обещаниями, при этом понятия "экологичность" и "гипоаллергенность" могут не совпадать с действительностью.

Моющее средство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моющее средство

Лукина указала на то, что натуральные компоненты, такие как эфирные масла и растительные экстракты, часто рекламируемые как безопасные, могут вызывать аллергические реакции. В то же время синтетические аналоги реже провоцируют раздражение кожи, хотя и уступают в "зелёном" имидже, пишет Газета.Ru.

Для выбора действительно экологичной бытовой химии Лукина рекомендует обращать внимание на следующие критерии:

  1. Прозрачный состав: Продукты должны содержать понятные и безопасные ингредиенты.
  2. Отсутствие вредных веществ: Избегайте фосфатов, хлора, агрессивных отбеливателей и синтетических красителей.
  3. Биоразлагаемые ПАВы: Отдавайте предпочтение поверхностно-активным веществам растительного происхождения, таким как ПАВы из кокосового или пальмового масла.
  4. Безопасные консерванты: Исключите формальдегид и другие вредные консерванты.
  5. Минимальные отдушки: Если натуральные отдушки вызывают раздражение, выбирайте безопасные искусственные аналоги или средства без отдушек.

Для гипоаллергенных средств важно:

  • Принцип минимализма: Используйте мягкие ПАВы.
  • Отсутствие оптических отбеливателей и ароматизаторов: Исключите сильные ароматизаторы, как синтетические, так и натуральные.
  • Тщательный выбор консервантов: Избегайте формальдегидов и парабенов.
  • Дерматологические тесты: Продукты должны проходить дерматологические тесты, но помните, что индивидуальные реакции кожи могут быть непредсказуемыми.

В заключение эксперт при выборе безопасной бытовой химии для дома советует:

  1. Обращать внимание на прозрачный состав.
  2. Избегать фосфатов, хлора, агрессивных отбеливателей и синтетических красителей.
  3. Выбирать биоразлагаемые ПАВы растительного происхождения.
  4. Использовать консерванты без формальдегида.
  5. Искать проверенные сертификаты, такие как "Листок жизни".
  6. Изучать состав и отдавать предпочтение бесцветным средствам с нейтральным запахом.
  7. Соблюдать дозировку для минимизации рисков.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать безопасные и эффективные средства для ухода за домом.

Уточнения

Бытовая химия — непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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