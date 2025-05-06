Как выбрать безопасные средства для дома без вреда для кожи — 7 ключевых советов от эксперта

Эксперт в области бытовой химии и основатель компании AL'mix Анастасия Лукина поделилась советами по выбору безопасных средств для дома. Она отметила, что рынок бытовой химии в России в 2025 году насыщен маркетинговыми обещаниями, при этом понятия "экологичность" и "гипоаллергенность" могут не совпадать с действительностью.
Лукина указала на то, что натуральные компоненты, такие как эфирные масла и растительные экстракты, часто рекламируемые как безопасные, могут вызывать аллергические реакции. В то же время синтетические аналоги реже провоцируют раздражение кожи, хотя и уступают в "зелёном" имидже, пишет Газета.Ru.
Для выбора действительно экологичной бытовой химии Лукина рекомендует обращать внимание на следующие критерии:
Для гипоаллергенных средств важно:
В заключение эксперт при выборе безопасной бытовой химии для дома советует:
Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать безопасные и эффективные средства для ухода за домом.
Бытовая химия — непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.
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