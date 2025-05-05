Рекордный уровень покупок квартир без ипотеки в 2025 году: что скрывается за этим трендом

2:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев заявил, что в 2025 году доля покупок квартир без ипотеки достигнет рекордного уровня из-за высоких процентных ставок.

Фото: Designed by Freepik by wuttichai1983 is licensed under Public domian Интерьер квартиры

По его словам, более половины всех сделок по покупке жилья в этом году будут совершены без привлечения заемных средств. Основную массу покупателей составят россияне, имеющие достаточную сумму для полной оплаты жилья.

Селезнев подчеркнул, что для покупки квартиры без переплат важно хорошо изучить локацию, преимущества и недостатки жилья, а также разбираться в застройщиках, если планируется приобретение новостройки, пишет Газета.Ru.

Он также рекомендовал иметь в наличии всю сумму или значительную часть стоимости квартиры, поскольку кредиты существенно увеличивают стоимость жилья. Кроме того, эксперт посоветовал рассматривать возможность рассрочки, если позволяет финансовая ситуация.

"Если это вторичная квартира, то главный совет тот же, что и при аренде, — смотреть, сравнивать с другими, торговаться", — добавил эксперт.

Селезнев отметил, что комфортная ставка по ипотеке для большинства россиян составляет 8-10%. Он напомнил, что в последние десять лет средняя рыночная ставка по ипотеке в России колебалась около 10% годовых, но с появлением льготных государственных программ она значительно снизилась и сейчас составляет около 8% по ранее выданным и действующим кредитам.

Эксперт подчеркнул, что именно в этом диапазоне ипотека становилась массовой и может снова стать таковой. По его мнению, под 8-10% большинству россиян удобно брать займы на крупные суммы и на длительный срок. Хотя для покупателей предпочтительнее более низкие ставки, текущие условия также являются приемлемыми.

На данный момент средняя ставка по ипотеке в российских банках превышает 25%. Согласно данным сервиса "Мир квартир", средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России в 2025 году составляет около 6,3 млн рублей, в Москве — 20,85 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — 11,82 млн рублей. По информации сервиса "Домклик" данные аналогичны: средняя цена квартиры на первичном рынке также достигает около 6,3 млн рублей, в Москве — 20,85 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — 11,82 млн рублей.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.