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Пять регионов России, где цены на жильё взлетят: секретный прогноз аналитиков

3:27
Недвижимость

Специалисты аналитической группы KEY CAPITAL провели исследование и определили регионы России, где наиболее вероятно повышение цен на новое жильё. В пятёрку лидеров вошли Республика Коми, Омская, Орловская, Рязанская области и Красноярский край. 

Омск
Фото: commons.wikimedia.org by Vlad Shtelts (Stelz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Омск

Республика Коми выделяется на фоне других регионов по нескольким причинам. Высокий процент жителей с доходами более 100 тысяч рублей (21%) сочетается с низким уровнем строительства (316 квадратных метров на тысячу человек) и сокращением предложения на 13%. В 2023 году цены на жильё выросли на 25%, но в следующем году снизились на 19%. Это может говорить о возможности восстановления рынка.

Омская область, несмотря на скромный процент жителей с высокими доходами (7%), также входит в пятёрку лидеров. Уровень строительства здесь низкий (480 квадратных метров на тысячу человек), а динамика цен показывает значительный рост в 2023 году (36%) с последующим снижением на 18% в 2024 году. Предложение изменилось незначительно.

Орловская область, в свою очередь, характеризуется резким сокращением предложения (-28%). При этом доля жителей с высокими доходами невелика (4%), а объём строительства остаётся средним. Тем не менее, динамика цен здесь классическая: заметный рост в 2023 году (+24%) и снижение в 2024 году (-19%).

Красноярский край продолжает демонстрировать рост цен: +41% в 2023 году и +9% в 2024 году. Высокий процент жителей с доходом свыше 100 тысяч рублей (23%) сочетается со средним уровнем строительства. Несмотря на отсутствие значительной коррекции, совокупные показатели делают этот регион привлекательным для долгосрочных инвестиций.

Рязанская область также входит в пятёрку лидеров. Здесь наблюдается умеренное строительство, снижение предложения на 12% и выраженная коррекция цен: снижение на 21% после резкого роста на 28% в 2023 году.

Генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева отметила, что исследование учитывало не только текущие цены, но и комплекс факторов, влияющих на динамику рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Снижение цен в некоторых регионах может быть временной паузой перед новым подъёмом.

"Ключевое — это фундамент: соотношение спроса, предложения и платежеспособности населения», — добавила Гусева.

Гусева подчеркнула, что инвестиции в недвижимость связаны с рисками, и рекомендовала учитывать местные особенности рынка, инфраструктуру и специфику проектов. Однако общий вывод исследования указывает на то, что инвесторам стоит обратить внимание на регионы с ограниченным строительством и растущей платёжеспособностью населения. Именно здесь может наблюдаться отложенный спрос, который в будущем приведёт к росту цен.

Уточнения

Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный промышленный, культурный и научный центр Сибири.

Респу́блика Ко́ми (коми Коми Республика; кратко — Ко́ми) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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