Дом, где жил Джеймс Бонд: вилла в Ницце с видом, от которого кружится голова

На склоне холма, где лазурное небо встречается с блеском Средиземного моря, возвышается вилла, которая могла бы стать декорацией для нового фильма о Джеймсе Бонде. Этот роскошный особняк в стиле ар-деко расположен в самом сердце престижного района Ниццы и предлагает захватывающий панорамный вид на знаменитый залив Ангелов.
Шестиуровневая вилла площадью 1245 м² окружена зелёным парком в 5000 м². Каждый уровень продуман до мелочей: от просторной столовой и кухни премиум-класса до винного погреба и уютного патио. Террасы и балконы открывают виды, которые невозможно забыть.
На верхних этажах расположены спа-зона с крытым бассейном, джакузи, турецкой баней и тренажёрным залом. Летняя кухня и отдельная студия дополняют пространство для отдыха и уединения.
Главная спальня — это настоящий кокон с собственной гостиной, ванной комнатой и гардеробной. Дополнительные жилые помещения включают два дома площадью 160 м² и 180 м², идеально подходящие для гостей или персонала.
Этот особняк — не просто жильё, а воплощение роскоши и уединения на Лазурном берегу.
Ви́лла (лат. villa — загородный дом) — в прошлом в большинстве случаев прибрежный дом в классическом римском и итальянском стиле, как правило, предназначенный для сезонного проживания, сейчас дорогостоящий, богато украшенный, большой дом, на большой территории, для проживания одной семьи.
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