Пузырь в тенге, пустота в долларах: что происходит с рынком жилья в Казахстане

Цены на жильё в Казахстане продолжают расти в тенге, но в долларах они снижаются. Это создаёт иллюзию стабильности, в то время как реальная стоимость недвижимости падает. Эксперты отмечают, что в 2021 году рынок достиг пика благодаря разрешению использовать пенсионные накопления на покупку жилья, но затем последовал двухлетний спад. В 2024 году наблюдались признаки восстановления, однако в 2025 году ожидается стабилизация на уровне 415–420 тысяч сделок.
Несмотря на рост цен в тенге, реальные сделки часто заключаются значительно ниже заявленной стоимости. Средний срок продажи квартиры составляет 78 дней, что может свидетельствовать о снижении спроса. Кроме того, отсутствие государственных ипотечных программ, рассчитанных на широкие массы населения, является одной из главных причин стагнации на рынке жилья.
Таким образом, хотя номинальные цены на жильё в Казахстане продолжают расти, реальная стоимость недвижимости снижается, особенно при пересчёте в доллары США. Это создаёт новые вызовы для покупателей, продавцов и риелторов, которые должны учитывать эти изменения при принятии решений на рынке недвижимости.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".