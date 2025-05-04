Пузырь в тенге, пустота в долларах: что происходит с рынком жилья в Казахстане

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на жильё в Казахстане продолжают расти в тенге, но в долларах они снижаются. Это создаёт иллюзию стабильности, в то время как реальная стоимость недвижимости падает. Эксперты отмечают, что в 2021 году рынок достиг пика благодаря разрешению использовать пенсионные накопления на покупку жилья, но затем последовал двухлетний спад. В 2024 году наблюдались признаки восстановления, однако в 2025 году ожидается стабилизация на уровне 415–420 тысяч сделок.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Несмотря на рост цен в тенге, реальные сделки часто заключаются значительно ниже заявленной стоимости. Средний срок продажи квартиры составляет 78 дней, что может свидетельствовать о снижении спроса. Кроме того, отсутствие государственных ипотечных программ, рассчитанных на широкие массы населения, является одной из главных причин стагнации на рынке жилья.

Таким образом, хотя номинальные цены на жильё в Казахстане продолжают расти, реальная стоимость недвижимости снижается, особенно при пересчёте в доллары США. Это создаёт новые вызовы для покупателей, продавцов и риелторов, которые должны учитывать эти изменения при принятии решений на рынке недвижимости.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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