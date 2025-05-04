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Пустая банка — не мусор, а тайник для идей, дохода и волшебства

Недвижимость

На первый взгляд — просто мусор. На самом деле — ценный ресурс. Алюминиевые банки, которые мы машинально кидаем в мусор, могут не только помочь природе, но и стать полезной вещью в доме.

консервные банки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
консервные банки

Ежегодно на свалке оказываются около 80 миллиардов банок. И только 65% из них перерабатываются. А зря: алюминий полностью пригоден к повторному использованию и требует в 20 раз меньше энергии при переработке, чем при первичном производстве.

Почему банки — это больше, чем мусор

Алюминиевые банки — лёгкие, прочные и легко поддаются креативной переделке. А если вы сдадите их в пункт приёма, можно даже немного заработать: переработчики платят за килограмм.

Но деньги — не единственный плюс. Вы можете превратить банку в полезный предмет своими руками — просто выберите идею:

6 способов подарить банке новую жизнь

1. Горшки для растений

Обрежьте и украсьте банку — и у вас готов оригинальный мини-вазон. Сделайте дренажные отверстия, покройте акрилом или оберните верёвкой — и готово!

2. Подставки для канцелярии

Банки идеально подходят для хранения карандашей, кисточек, ручек. Просто промойте, украсьте — и используйте дома или в мастерской.

3. Ароматические свечи

Растопите воск, вставьте фитиль — и у вас получится стильная свеча ручной работы. Добавьте эфирные масла — и будет ещё и ароматерапия.

4. Ремесленные лампы

Сделайте отверстия, вставьте внутрь свечу — и получатся фонарики, отбрасывающие красивые тени. Идеально для балкона или дачи.

5. Подвесные украшения

Банки можно разрезать на полосы, согнуть и повесить на нитку — получится оригинальное украшение для сада.

6. Контейнеры для мелочей

Монетки, шурупы, заколки — всё найдёт своё место в ярко оформленных банках.

Уточнения

Банка — сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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