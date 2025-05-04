На первый взгляд — просто мусор. На самом деле — ценный ресурс. Алюминиевые банки, которые мы машинально кидаем в мусор, могут не только помочь природе, но и стать полезной вещью в доме.
Ежегодно на свалке оказываются около 80 миллиардов банок. И только 65% из них перерабатываются. А зря: алюминий полностью пригоден к повторному использованию и требует в 20 раз меньше энергии при переработке, чем при первичном производстве.
Алюминиевые банки — лёгкие, прочные и легко поддаются креативной переделке. А если вы сдадите их в пункт приёма, можно даже немного заработать: переработчики платят за килограмм.
Но деньги — не единственный плюс. Вы можете превратить банку в полезный предмет своими руками — просто выберите идею:
1. Горшки для растений
Обрежьте и украсьте банку — и у вас готов оригинальный мини-вазон. Сделайте дренажные отверстия, покройте акрилом или оберните верёвкой — и готово!
2. Подставки для канцелярии
Банки идеально подходят для хранения карандашей, кисточек, ручек. Просто промойте, украсьте — и используйте дома или в мастерской.
3. Ароматические свечи
Растопите воск, вставьте фитиль — и у вас получится стильная свеча ручной работы. Добавьте эфирные масла — и будет ещё и ароматерапия.
4. Ремесленные лампы
Сделайте отверстия, вставьте внутрь свечу — и получатся фонарики, отбрасывающие красивые тени. Идеально для балкона или дачи.
5. Подвесные украшения
Банки можно разрезать на полосы, согнуть и повесить на нитку — получится оригинальное украшение для сада.
6. Контейнеры для мелочей
Монетки, шурупы, заколки — всё найдёт своё место в ярко оформленных банках.
Банка — сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".