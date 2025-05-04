Шторы вышли из моды: на сцене новый герой оконного уединения

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Классические тканевые шторы постепенно уходят в прошлое. Всё больше людей ищут им замену — более лёгкую, современную и функциональную. А в Японии такая альтернатива давно завоевала любовь дизайнеров и хозяек: это оконные панели.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Окно

Что делает их такими особенными

Во-первых, практичность. Панели легко устанавливаются и так же просто снимаются — это идеальный вариант для тех, кто ценит гигиену и не хочет возиться со стиркой тяжёлых портьер. Их можно легко продезинфицировать, поменять местами или убрать совсем, если интерьер требует перемен.

Во-вторых, воздух и свет. Эти панели полупрозрачны, а значит, позволяют естественному свету проникать в комнату, не нарушая при этом вашу приватность. Визуально они разгружают пространство, особенно в небольших комнатах, создавая ощущение лёгкости и простора.

Почему панели — это не просто ткань

Да, они могут быть выполнены из текстиля, но это далеко не всё. Современные японские панели изготавливаются из разных материалов и легко кастомизируются. Геометрические узоры, минимализм, строгая монохромная палитра или яркий акцент — вариантов оформления множество.

По мнению экспертов по интерьеру, это не просто дань моде — это осознанный выбор в пользу функционального дизайна. Шторы, какими бы красивыми они ни были, часто перегружают комнату, особенно если пространство ограничено.

Панели же дают тот же эффект уединения и защиты от солнца, но при этом освобождают комнату от лишней тяжести. И, что важно, они выглядят современно.

Уточнения

Кисея́ (тур. käsi — «раскроенная материя», каз. kasa — «вид ткани») — чрезвычайно легкая, прозрачная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения (ср. Газовые ткани), у которой нити основы значительно тоньше нитей утка и попарно обвивают нити утка, взаимно перекрещиваясь между собой, тогда как уточные нити лежат отдельно и совершенно прямо.



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