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Холодная кухня стала тёплым уголком: вся суть в этом мягком элементе

1:46
Недвижимость

Кухня у многих ассоциируется с холодом: кафель, металл, ровные линии. Но именно в это "стерильное" пространство скандинавские дизайнеры вносят неожиданную мягкость — и предлагают постелить ковёр.

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

Да, прямо под ноги. На кухне.

Идея звучит абсурдно, пока не разберёшься, что за этим стоит. Ковёр здесь — не просто элемент уюта, а целый инструмент. Он помогает визуально зонировать помещение: разделяет рабочую зону от обеденной, смягчая жёсткую геометрию шкафов и техники.

В скандинавских домах с их любовью к свету и минимализму именно текстиль возвращает ощущение тепла. Особенно это важно в странах с длинными зимами — там ковёр не просто декор, а спасение от ледяного пола.

Главное — правильный выбор. Не стоит класть пушистые покрытия, которые собирают каждую крошку. Подходят ковры из хлопка, синтетики с влагоотталкивающей пропиткой или плоские плетения — они легко чистятся и не боятся пятен.

Но практичность — не единственный плюс. Мягкая поверхность снижает нагрузку на спину, особенно если вы подолгу стоите у плиты. Кухня перестаёт быть только "рабочей зоной" и становится более живой, домашней.

Скандинавы не гонятся за яркими узорами — они выбирают нейтральные цвета и сдержанную геометрию. Такие ковры не отвлекают, не спорят с интерьером и идеально вписываются даже в современную минималистичную обстановку.

Иногда именно этой мягкой детали и не хватает, чтобы кухня заиграла по-настоящему уютными нотами. Попробуйте — результат удивит.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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