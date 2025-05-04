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Пыльные шторы и белый выключатель: детали, которые убивают даже дорогой ремонт

2:14
Недвижимость

Вроде и ремонт свежий, и мебель не самая бюджетная, а квартира всё равно выглядит как из каталога с распродаж. Знакомо?

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Визуальное ощущение "дорого-богато" чаще всего зависит не от стоимости предметов, а от мелочей, которые мы привыкли игнорировать.

Секрет — в деталях

Пластиковые выключатели и двери из МДФ мгновенно выдают бюджет. Хотите "дорогой" интерьер — меняйте фурнитуру. Латунь, матовое стекло или чёрный металл добавят веса даже самому простому ремонту.

Плинтусы и карнизы — герои второго плана. Широкий плинтус делает потолки выше, а деревянный карниз вместо пластика в один момент превращает окно в элемент стиля.

Визуальные уловки

Выбирайте монохромную палитру: серый, бежевый, пыльный синий — отличная база. А вот акценты — строго дозированно. Пусть это будет один терракотовый торшер или пара горчичных подушек.

Используйте вертикаль. Комната кажется выше, если взгляд скользит от высокого вазона до настенного бра, а потом на низкий кофейный столик. Даже книги можно поставить "лесенкой" — горизонтально и вертикально.

Свет и текстиль решают всё

Одна люстра по центру — это устарело. Сценарное освещение с торшерами, бра и встроенной подсветкой придаёт интерьеру глубину.

Шторы должны быть в пол. Даже если окно крошечное, длина ткани визуально вытягивает стены. И забудьте про блестящий синтетический текстиль. Натуральный лен, хлопок, бархат — вот что делает интерьер дороже.

Завершающий штрих — ручная работа

Один неровный глиняный кувшин, картина с барахолки, плетёная корзина — такие вещи создают ощущение, что здесь живут люди, а не роботы.

И да, порядок важнее, чем новый диван. Скрученные провода, мусор на полке и хаос на столе сведут на нет любые дизайнерские попытки.

Пусть пространство дышит — иногда достаточно убрать три лишние вещи и добавить одну правильную.

Уточнения

Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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