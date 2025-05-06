Роскошный эффект без стройки: как самоклейка и 3D-панели меняют квартиру

Хочется обновить интерьер, но без шума, пыли и ремонта? Деревянные панели, ещё недавно бывшие модным стандартом, уходят в прошлое. Сегодня в тренде лёгкие, стильные и практичные решения. Дизайнер Сара Рос из Испании предлагает пять способов оживить стены без стройки и больших вложений.
Сара, владелица студии интерьеров с более чем 22 000 подписчиков, уверена: достаточно изменить одну стену — и комната заиграет по-новому. В интервью журналу Interiores она рассказала, какие материалы выбирают современные хозяева.
"Обновление одной стены может стать началом полного преображения вашего дома", — уверена Сара Рос.
Эти варианты подойдут для любой комнаты — от кухни до спальни. Без шума, пыли и штукатуров. Идеи, которые легко воплотить своими руками.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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