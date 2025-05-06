Роскошный эффект без стройки: как самоклейка и 3D-панели меняют квартиру

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хочется обновить интерьер, но без шума, пыли и ремонта? Деревянные панели, ещё недавно бывшие модным стандартом, уходят в прошлое. Сегодня в тренде лёгкие, стильные и практичные решения. Дизайнер Сара Рос из Испании предлагает пять способов оживить стены без стройки и больших вложений.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина рисует

Сара, владелица студии интерьеров с более чем 22 000 подписчиков, уверена: достаточно изменить одну стену — и комната заиграет по-новому. В интервью журналу Interiores она рассказала, какие материалы выбирают современные хозяева.

Вот её топ-5

Фактурная штукатурка

Мягкий рельеф, ручная работа и визуальная глубина. Легко наносится и выглядит дорого.

Камень (натуральный или искусственный)

Тонкие самоклеящиеся панели придают интерьеру солидность. Отличный выбор для акцентной стены в гостиной или столовой.

3D-панели и рамы

Создают объём, узоры и игру света. Легко монтируются, а выглядят — как в дизайнерском проекте.

Дерево с рамами

Интерпретация классики на новый лад: тепло дерева сочетается с декоративной геометрией.

Обои

Любите менять обстановку? Обои — ваш вариант. От нейтральных до дерзких, с возможностью быстрой замены без следов.

"Обновление одной стены может стать началом полного преображения вашего дома", — уверена Сара Рос.

Эти варианты подойдут для любой комнаты — от кухни до спальни. Без шума, пыли и штукатуров. Идеи, которые легко воплотить своими руками.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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