Забудьте про уксус и соду: вот чем на самом деле чистят сантехнику профи

Многие уверены, что для удаления накипи и налета нужны дорогие средства или хотя бы уксус с содой. Но есть куда более простой, безопасный и эффективный способ — и у вас он уже есть на кухне.
Речь идёт о привычном лимоне и крупной соли. Это не шутка и не лайфхак из бабушкиного арсенала — это действительно работает. Причём на унитазах, смесителях, раковинах и других поверхностях, которые страдают от известкового налёта и трудновыводимых пятен.
Нанесите смесь
Результат — сияющая чистота без химии. Лимон и соль не просто освежают поверхность, но и справляются с въевшимися пятнами ничуть не хуже магазинных средств.
Этот метод давно используют даже агенты по недвижимости, чтобы быстро привести сантехнику в порядок перед показом квартиры.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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