Забудьте про уксус и соду: вот чем на самом деле чистят сантехнику профи

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие уверены, что для удаления накипи и налета нужны дорогие средства или хотя бы уксус с содой. Но есть куда более простой, безопасный и эффективный способ — и у вас он уже есть на кухне.

Фото: https://www.freepik.com Смеситель

Речь идёт о привычном лимоне и крупной соли. Это не шутка и не лайфхак из бабушкиного арсенала — это действительно работает. Причём на унитазах, смесителях, раковинах и других поверхностях, которые страдают от известкового налёта и трудновыводимых пятен.

Почему это сочетание так хорошо работает

Лимон содержит природную кислоту, которая разъедает известковый налёт и минеральные отложения. В отличие от уксуса, он пахнет приятно и не раздражает слизистые.

содержит природную кислоту, которая разъедает известковый налёт и минеральные отложения. В отличие от уксуса, он пахнет приятно и не раздражает слизистые. Крупная соль действует как деликатный абразив. Она помогает убрать загрязнения, не повреждая покрытие.

Как использовать

Вам понадобятся

2 свежих лимона.

3-4 ст. ложки крупной соли.

щётка (можно ершик).

Что делать

Выжмите лимоны в миску. Сок процеживать не нужно.

Добавьте соль, размешайте — получится густая паста.

Нанесите смесь

В унитаз — вылейте и оставьте на 10 минут, затем потрите и смойте.

На смесители и раковины — распределите по загрязнённым местам, потрите щёткой, оставьте на пару минут и смойте водой.

Результат — сияющая чистота без химии. Лимон и соль не просто освежают поверхность, но и справляются с въевшимися пятнами ничуть не хуже магазинных средств.

Этот метод давно используют даже агенты по недвижимости, чтобы быстро привести сантехнику в порядок перед показом квартиры.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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