Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефть и импорт: факторы, которые могут повлиять на курс доллара и евро к лету
Новый Jeep Compass с интерьером от Peugeot: чего ждать от неожиданного союза
Садальский раскритиковал Киркорова: самая пустая карта из всей колоды
Мелкий, жужжащий, смертельно опасный: чего ждать от комаров в этом сезоне
Летаргический сон: что скрывается за страхом, который вас не должен пугать
Запрещено по закону: какие звери превратят хобби в уголовку
Сливочное, но не на булке: масло, которое подтягивает кожу, а не вес
Не все смогут продолжить кататься: кто останется без каршеринга и почему это важно
Склады переполнены, спрос низкий, но автосалон в Шанхае надеется порадовать российских автолюбителей

Забудьте про уксус и соду: вот чем на самом деле чистят сантехнику профи

1:49
Недвижимость

Многие уверены, что для удаления накипи и налета нужны дорогие средства или хотя бы уксус с содой. Но есть куда более простой, безопасный и эффективный способ — и у вас он уже есть на кухне.

Смеситель
Фото: https://www.freepik.com
Смеситель

Речь идёт о привычном лимоне и крупной соли. Это не шутка и не лайфхак из бабушкиного арсенала — это действительно работает. Причём на унитазах, смесителях, раковинах и других поверхностях, которые страдают от известкового налёта и трудновыводимых пятен.

Почему это сочетание так хорошо работает

  • Лимон содержит природную кислоту, которая разъедает известковый налёт и минеральные отложения. В отличие от уксуса, он пахнет приятно и не раздражает слизистые.
  • Крупная соль действует как деликатный абразив. Она помогает убрать загрязнения, не повреждая покрытие.

Как использовать

Вам понадобятся

  • 2 свежих лимона.
  • 3-4 ст. ложки крупной соли.
  • щётка (можно ершик).

Что делать

  • Выжмите лимоны в миску. Сок процеживать не нужно.
  • Добавьте соль, размешайте — получится густая паста.

Нанесите смесь

  • В унитаз — вылейте и оставьте на 10 минут, затем потрите и смойте.
  • На смесители и раковины — распределите по загрязнённым местам, потрите щёткой, оставьте на пару минут и смойте водой.

Результат — сияющая чистота без химии. Лимон и соль не просто освежают поверхность, но и справляются с въевшимися пятнами ничуть не хуже магазинных средств.

Этот метод давно используют даже агенты по недвижимости, чтобы быстро привести сантехнику в порядок перед показом квартиры.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Наука и техника
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия Аудио 
Одна фраза — и вас остановят надолго: что нельзя говорить инспектору
Авто
Одна фраза — и вас остановят надолго: что нельзя говорить инспектору Аудио 
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Наука и техника
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше) Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Последние материалы
Склады переполнены, спрос низкий, но автосалон в Шанхае надеется порадовать российских автолюбителей
Рейс в никуда: что Германия сделала с самолетом с беженцами прямо в воздухе
Этим маслом вы превращаете свою еду в яд и гробите своё здоровье каждый день
Названа самая опасная ошибка, которую совершают почти все во время болезни
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Как избежать нападения акул на курорте: один секрет поможет спастись!
Драгоценный десятицентовик Рузвельта: за редкие монеты можно получить миллионы
Сковородка как источник токсинов: масла, вызывающие рак и воспаление
Майский капустный фальстарт: как не промахнуться и не остаться с кочерыжками
Микрофибра — новый мультитул: как обычная тряпка решает неожиданные задачи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.