Микрофибра — новый мультитул: как обычная тряпка решает неожиданные задачи

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обычно салфетки из микрофибры ассоциируются с пыльными полками и блестящими экранами. Но оказывается, этот скромный помощник может делать гораздо больше.

Фото: Openverse by Jude Doyland, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Уборка

Микрофибра появилась в арсенале уборки относительно недавно — в 1970-х, а популярной стала в 90-х. Она впитывает влагу, не оставляет ворса, притягивает пыль, масло и даже микрочастицы. Но вы удивитесь, насколько она полезна вне уборки!

Что ещё может микрофибра

Прихватка на скорую руку

Если под рукой нет прихватки, сложенная в несколько раз салфетка спасёт пальцы от ожога.

Подвязка для растений

Разрежьте микрофибру на полоски — и вот готовая мягкая подвязка для томатов или роз.

Чистка садовых инструментов

Салфетка с тонкими волокнами убирает грязь и ржавчину, не царапая металл.

Протирка уличной мебели

Быстро очистить стол от пыльцы перед ужином на веранде? Микрофибра сделает это быстрее, чем тряпка или бумажные полотенца.

Ловушка для насекомых

Сбрызните салфетку сахарной водой и повесьте возле растений — мошки прилипнут, а цветы останутся в безопасности.

Мягкая подушка для коленей

Работа в саду станет комфортнее, если сложить микрофибру под колени.

Тряпка при покраске

Не оставляет ворса и идеально подходит для удаления капель с окрашенных поверхностей.

Укрытие от заморозков

Во время лёгких похолоданий накройте рассаду салфеткой, чтобы защитить от промерзания.

Дренаж в горшке

Положите на дно горшка — почва не вымывается, а вода уходит свободно.

Защита пола от горшков

Подложите под тяжёлый вазон — пол не поцарапается, а капли не испортят покрытие.

Защита от капель у раковины

Разместите вдоль заднего края раковины — и забудьте о водяных лужах за краном.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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