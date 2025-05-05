Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский раскритиковал Киркорова: самая пустая карта из всей колоды
Мелкий, жужжащий, смертельно опасный: чего ждать от комаров в этом сезоне
Летаргический сон: что скрывается за страхом, который вас не должен пугать
Запрещено по закону: какие звери превратят хобби в уголовку
Сливочное, но не на булке: масло, которое подтягивает кожу, а не вес
Не все смогут продолжить кататься: кто останется без каршеринга и почему это важно
Склады переполнены, спрос низкий, но автосалон в Шанхае надеется порадовать российских автолюбителей
Рейс в никуда: что Германия сделала с самолетом с беженцами прямо в воздухе
Этим маслом вы превращаете свою еду в яд и гробите своё здоровье каждый день

Микрофибра — новый мультитул: как обычная тряпка решает неожиданные задачи

2:00
Недвижимость

Обычно салфетки из микрофибры ассоциируются с пыльными полками и блестящими экранами. Но оказывается, этот скромный помощник может делать гораздо больше.

Уборка
Фото: Openverse by Jude Doyland, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Уборка

Микрофибра появилась в арсенале уборки относительно недавно — в 1970-х, а популярной стала в 90-х. Она впитывает влагу, не оставляет ворса, притягивает пыль, масло и даже микрочастицы. Но вы удивитесь, насколько она полезна вне уборки!

Что ещё может микрофибра

Прихватка на скорую руку

  • Если под рукой нет прихватки, сложенная в несколько раз салфетка спасёт пальцы от ожога.

Подвязка для растений

  • Разрежьте микрофибру на полоски — и вот готовая мягкая подвязка для томатов или роз.

Чистка садовых инструментов

  • Салфетка с тонкими волокнами убирает грязь и ржавчину, не царапая металл.

Протирка уличной мебели

  • Быстро очистить стол от пыльцы перед ужином на веранде? Микрофибра сделает это быстрее, чем тряпка или бумажные полотенца.

Ловушка для насекомых

  • Сбрызните салфетку сахарной водой и повесьте возле растений — мошки прилипнут, а цветы останутся в безопасности.

Мягкая подушка для коленей

  • Работа в саду станет комфортнее, если сложить микрофибру под колени.

Тряпка при покраске

  • Не оставляет ворса и идеально подходит для удаления капель с окрашенных поверхностей.

Укрытие от заморозков

  • Во время лёгких похолоданий накройте рассаду салфеткой, чтобы защитить от промерзания.

Дренаж в горшке

  • Положите на дно горшка — почва не вымывается, а вода уходит свободно.

Защита пола от горшков

  • Подложите под тяжёлый вазон — пол не поцарапается, а капли не испортят покрытие.

Защита от капель у раковины

  • Разместите вдоль заднего края раковины — и забудьте о водяных лужах за краном.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Домашние животные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек Аудио 
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев Аудио 
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри
Наука и техника
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Последние материалы
Склады переполнены, спрос низкий, но автосалон в Шанхае надеется порадовать российских автолюбителей
Рейс в никуда: что Германия сделала с самолетом с беженцами прямо в воздухе
Этим маслом вы превращаете свою еду в яд и гробите своё здоровье каждый день
Названа самая опасная ошибка, которую совершают почти все во время болезни
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Как избежать нападения акул на курорте: один секрет поможет спастись!
Драгоценный десятицентовик Рузвельта: за редкие монеты можно получить миллионы
Сковородка как источник токсинов: масла, вызывающие рак и воспаление
Майский капустный фальстарт: как не промахнуться и не остаться с кочерыжками
Микрофибра — новый мультитул: как обычная тряпка решает неожиданные задачи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.