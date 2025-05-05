Микрофибра — новый мультитул: как обычная тряпка решает неожиданные задачи

Обычно салфетки из микрофибры ассоциируются с пыльными полками и блестящими экранами. Но оказывается, этот скромный помощник может делать гораздо больше.
Фото: Openverse by Jude Doyland, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Уборка
Микрофибра появилась в арсенале уборки относительно недавно — в 1970-х, а популярной стала в 90-х. Она впитывает влагу, не оставляет ворса, притягивает пыль, масло и даже микрочастицы. Но вы удивитесь, насколько она полезна вне уборки!
Что ещё может микрофибра
Прихватка на скорую руку
Если под рукой нет прихватки, сложенная в несколько раз салфетка спасёт пальцы от ожога.
Подвязка для растений
Разрежьте микрофибру на полоски — и вот готовая мягкая подвязка для томатов или роз.
Чистка садовых инструментов
Салфетка с тонкими волокнами убирает грязь и ржавчину, не царапая металл.
Протирка уличной мебели
Быстро очистить стол от пыльцы перед ужином на веранде? Микрофибра сделает это быстрее, чем тряпка или бумажные полотенца.
Ловушка для насекомых
Сбрызните салфетку сахарной водой и повесьте возле растений — мошки прилипнут, а цветы останутся в безопасности.
Мягкая подушка для коленей
Работа в саду станет комфортнее, если сложить микрофибру под колени.
Тряпка при покраске
Не оставляет ворса и идеально подходит для удаления капель с окрашенных поверхностей.
Укрытие от заморозков
Во время лёгких похолоданий накройте рассаду салфеткой, чтобы защитить от промерзания.
Дренаж в горшке
Положите на дно горшка — почва не вымывается, а вода уходит свободно.
Защита пола от горшков
Подложите под тяжёлый вазон — пол не поцарапается, а капли не испортят покрытие.
Защита от капель у раковины
Разместите вдоль заднего края раковины — и забудьте о водяных лужах за краном.
Уточнения
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.