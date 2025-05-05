Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти цвета в одежде старят сильнее бессонницы и плохого освещения
Украли деньги, а потом запугали детей: отпуск российской туристки на Шри-Ланке закончился адом
Спят по минуте или не спят вовсе: 10 животных с железной выносливостью
Сил нет, хотя солнце светит? Возможно, организм просто ждёт другой завтрак
Сыпать надо не всё подряд: что любит чеснок в мае, а что только добьёт его
Tank 500 критикуют и в Китае, и в России — совпадение или закономерность
Геополитика и инфляция — тайные союзники, которые поддерживают золото
Джокович рассказал, что таскается по больницам уже 6 месяцев, и разочарован врачами
Клещи активизировались: почему именно в мае нужно быть начеку

Секрет навесного замка, который скрыт у всех на виду: этим пользуются только профи

1:48
Недвижимость

Наверняка вы замечали крошечное отверстие на нижней части навесного замка. Большинство считает его декоративной деталью. Но на деле эта "мелочь" играет важную роль — и сразу несколько.

Замок на двери
Фото: commons.wikimedia.org by Ajmint, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замок на двери

Почему замку нужно отверстие

Открытые ворота, сараи, шкафы — замки часто висят под дождём, снегом и в сырости. Если вода попадает внутрь и не выходит, механизм ржавеет и перестаёт работать. Именно поэтому внизу корпуса есть отверстие — оно выполняет функцию дренажа. Влага уходит, а замок остаётся сухим внутри.

Смазка без разборки

Со временем замки "застывают" — особенно на даче, где их редко открывают. Встроенное отверстие даёт возможность легко нанести смазку внутрь — масло проникает к пружинам и защёлкам, помогая вернуть работоспособность без разбора корпуса.

Иногда — путь к экстренному открытию

Некоторые модели замков (чаще — промышленные или технические) имеют возможность экстренного открытия через это же отверстие с помощью специального ключа или инструмента. Это не стандартная функция, но она существует — особенно в условиях, где доступ к замку может быть критически важен.

Инженерные мелочи, вроде этой, делают замки не только надёжными, но и обслуживаемыми — ведь продуманные детали всегда спрятаны в простых формах.

Маленькая деталь — большой смысл

Теперь вы знаете: это не просто дырка. Это продуманное решение для защиты, ухода и надёжной работы замка в любых условиях. Такая инженерия делает нашу повседневность немного безопаснее — даже если мы этого не замечаем.

Уточнения

Навесно́й замо́к висячий замок - замок, автономная конструкция которого позволяет полностью отделить его от элементов фиксации (проушин на створке двери и дверной коробки, рамы велосипеда и неподвижной опоры…).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Недвижимость
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома Аудио 
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Последние материалы
Украли деньги, а потом запугали детей: отпуск российской туристки на Шри-Ланке закончился адом
Спят по минуте или не спят вовсе: 10 животных с железной выносливостью
Сил нет, хотя солнце светит? Возможно, организм просто ждёт другой завтрак
Сыпать надо не всё подряд: что любит чеснок в мае, а что только добьёт его
Tank 500 критикуют и в Китае, и в России — совпадение или закономерность
Геополитика и инфляция — тайные союзники, которые поддерживают золото
Джокович рассказал, что таскается по больницам уже 6 месяцев, и разочарован врачами
Клещи активизировались: почему именно в мае нужно быть начеку
Не дай усам тебя обмануть: как отличить молодого кота от старика
Секрет навесного замка, который скрыт у всех на виду: этим пользуются только профи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.