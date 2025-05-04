Бумажное полотенце в холодильнике? Лайфхак, который снижает счёт за свет

Вы удивитесь, но один лист бумажного полотенца может выявить, почему ваш счёт за свет растёт, несмотря на все попытки экономить. И вам даже не придётся вызывать мастера.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

В чём суть

Холодильник — один из самых энергоёмких приборов на кухне. Но если его дверца закрывается не герметично, он начинает работать на износ, теряет холод и без конца гонит компрессор. В результате — лишние киловатты и переплата каждый месяц.

Как проверить уплотнитель за 10 секунд

Всё просто:

Возьмите лист бумажного полотенца.

Прикройте его дверцей холодильника.

Аккуратно потяните на себя.

Если бумага выскальзывает легко — значит, уплотнитель ослаб, и дверца не держит холод. А значит, ваш холодильник тратит энергию впустую.

Можно ли это исправить

Да, и без замены! Вот что нужно сделать:

Возьмите обычный фен.

Включите его на низкий температурный режим.

Аккуратно прогрейте резиновую прокладку по всему периметру.

Тепло сделает уплотнитель более эластичным — он "сядет" плотнее, улучшится контакт, и дверь снова будет держать холод. Но если прокладка уже старая и растрескалась, лучше заменить её. Обычно это делают каждые 4-5 лет.

Главное — перед установкой новой прокладки обязательно очистите канавку, чтобы ничего не мешало плотному прилеганию.

Результат — сразу в кошельке

Хорошая герметичность:

Продлевает срок службы холодильника.

Экономит электроэнергию.

Снижает нагрузку на компрессор.

И, конечно, уменьшает счета.

Такой мелкий тест способен выявить проблему, которую вы не замечали годами. Попробуйте — это займёт меньше минуты.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



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