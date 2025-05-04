Бумажное полотенце в холодильнике? Лайфхак, который снижает счёт за свет

Вы удивитесь, но один лист бумажного полотенца может выявить, почему ваш счёт за свет растёт, несмотря на все попытки экономить. И вам даже не придётся вызывать мастера.
Холодильник — один из самых энергоёмких приборов на кухне. Но если его дверца закрывается не герметично, он начинает работать на износ, теряет холод и без конца гонит компрессор. В результате — лишние киловатты и переплата каждый месяц.
Всё просто:
Если бумага выскальзывает легко — значит, уплотнитель ослаб, и дверца не держит холод. А значит, ваш холодильник тратит энергию впустую.
Да, и без замены! Вот что нужно сделать:
Тепло сделает уплотнитель более эластичным — он "сядет" плотнее, улучшится контакт, и дверь снова будет держать холод. Но если прокладка уже старая и растрескалась, лучше заменить её. Обычно это делают каждые 4-5 лет.
Главное — перед установкой новой прокладки обязательно очистите канавку, чтобы ничего не мешало плотному прилеганию.
Хорошая герметичность:
Такой мелкий тест способен выявить проблему, которую вы не замечали годами. Попробуйте — это займёт меньше минуты.
Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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