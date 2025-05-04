Скрытая кнопка в стиральной машине, которую вы точно пропустили — а зря

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина — верный союзник в доме, но кто сказал, что она сама всегда остаётся чистой? Пока вы стираете бельё, внутри копятся остатки порошка, плесень и бактерии. А ещё - запах, который появляется внезапно и не уходит. Что делать? Всё просто: найти одну маленькую кнопку, которую игнорируют почти все.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Грязь внутри машины: незаметный враг

Даже при регулярной стирке внутри машины остаются:

Остатки моющего средства.

Влага.

Налёт и плесень в резиновых уплотнителях.

Бактерии в отсеке для порошка.

Машина начинает хуже пахнуть, тратить больше энергии, да и срок службы сокращается. И вот тут на помощь приходит та самая "волшебная" кнопка.

Где спрятана эта кнопка

Откройте ящик для порошка — и внимательно осмотрите его изнутри. Где-то сбоку или по центру вы заметите небольшую кнопку или язычок со стрелкой. Это не просто часть дизайна — это ключ к чистоте. При нажатии на кнопку ящик легко снимается полностью, и вы получаете доступ ко всем уголкам, где обычно скапливается грязь.

Как очистить отсек для порошка по всем правилам

Нажмите кнопку, полностью вытащите ящик.

Промойте его под горячей водой.

Используйте старую зубную щётку и немного белого уксуса — он отлично растворяет налёт.

Не забудьте вычистить сам отсек внутри машины.

Высушите всё досуха — влага провоцирует появление плесени.

Теперь никакой запах не будет портить бельё!

А как насчёт барабана и резинок

Барабан: налейте стакан уксуса или соды и запустите пустой цикл при 60-90 °C.

налейте стакан уксуса или соды и запустите пустой цикл при 60-90 °C. Уплотнители: протрите губкой, смоченной в уксусе или горячей воде с каплей средства для посуды. Особое внимание — складкам! Именно там прячутся грязь и утерянные носки.

протрите губкой, смоченной в уксусе или горячей воде с каплей средства для посуды. Особое внимание — складкам! Именно там прячутся грязь и утерянные носки. Завершение: тщательно вытрите всё сухим полотенцем.

Теперь вы знаете: внутри вашей стиральной машины прячется секретная кнопка, которая делает чистку проще. И вам больше не придётся бороться с плесенью, запахами и застрявшими ящиками.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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