Скрытая кнопка в стиральной машине, которую вы точно пропустили — а зря

Стиральная машина — верный союзник в доме, но кто сказал, что она сама всегда остаётся чистой? Пока вы стираете бельё, внутри копятся остатки порошка, плесень и бактерии. А ещё - запах, который появляется внезапно и не уходит. Что делать? Всё просто: найти одну маленькую кнопку, которую игнорируют почти все.
Даже при регулярной стирке внутри машины остаются:
Машина начинает хуже пахнуть, тратить больше энергии, да и срок службы сокращается. И вот тут на помощь приходит та самая "волшебная" кнопка.
Откройте ящик для порошка — и внимательно осмотрите его изнутри. Где-то сбоку или по центру вы заметите небольшую кнопку или язычок со стрелкой. Это не просто часть дизайна — это ключ к чистоте. При нажатии на кнопку ящик легко снимается полностью, и вы получаете доступ ко всем уголкам, где обычно скапливается грязь.
Теперь никакой запах не будет портить бельё!
Теперь вы знаете: внутри вашей стиральной машины прячется секретная кнопка, которая делает чистку проще. И вам больше не придётся бороться с плесенью, запахами и застрявшими ящиками.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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