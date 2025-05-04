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Скрытая кнопка в стиральной машине, которую вы точно пропустили — а зря

2:20
Недвижимость

Стиральная машина — верный союзник в доме, но кто сказал, что она сама всегда остаётся чистой? Пока вы стираете бельё, внутри копятся остатки порошка, плесень и бактерии. А ещё - запах, который появляется внезапно и не уходит. Что делать? Всё просто: найти одну маленькую кнопку, которую игнорируют почти все.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Грязь внутри машины: незаметный враг

Даже при регулярной стирке внутри машины остаются:

  • Остатки моющего средства.
  • Влага.
  • Налёт и плесень в резиновых уплотнителях.
  • Бактерии в отсеке для порошка.

Машина начинает хуже пахнуть, тратить больше энергии, да и срок службы сокращается. И вот тут на помощь приходит та самая "волшебная" кнопка.

Где спрятана эта кнопка

Откройте ящик для порошка — и внимательно осмотрите его изнутри. Где-то сбоку или по центру вы заметите небольшую кнопку или язычок со стрелкой. Это не просто часть дизайна — это ключ к чистоте. При нажатии на кнопку ящик легко снимается полностью, и вы получаете доступ ко всем уголкам, где обычно скапливается грязь.

Как очистить отсек для порошка по всем правилам

  • Нажмите кнопку, полностью вытащите ящик.
  • Промойте его под горячей водой.
  • Используйте старую зубную щётку и немного белого уксуса — он отлично растворяет налёт.
  • Не забудьте вычистить сам отсек внутри машины.
  • Высушите всё досуха — влага провоцирует появление плесени.

Теперь никакой запах не будет портить бельё!

А как насчёт барабана и резинок

  • Барабан: налейте стакан уксуса или соды и запустите пустой цикл при 60-90 °C.
  • Уплотнители: протрите губкой, смоченной в уксусе или горячей воде с каплей средства для посуды. Особое внимание — складкам! Именно там прячутся грязь и утерянные носки.
  • Завершение: тщательно вытрите всё сухим полотенцем.

Теперь вы знаете: внутри вашей стиральной машины прячется секретная кнопка, которая делает чистку проще. И вам больше не придётся бороться с плесенью, запахами и застрявшими ящиками.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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