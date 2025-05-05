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Продаете жильё? Вот как сделать фото привлекательнее конкурентов

2:50
Недвижимость

Удачные фотографии квартиры способны не просто привлечь внимание, но и значительно поднять её стоимость в глазах арендаторов или покупателей. Но можно ли получить эффект профессиональной съемки, имея под рукой только смартфон?

Девушка с фотоаппаратом
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с фотоаппаратом

Какие ракурсы выбрать обязательно

Чтобы будущие жильцы сразу заинтересовались объектом, снимки должны быть понятными и информативными. Обязательно сфотографируйте:

  • Прихожую и коридор: покажите планировку, расположение дверей и отдельно — входную дверь.
  • Санузел: 2-3 кадра, на которых видны плитка, сантехника и коммуникации.
  • Кухню: кадры рабочих и обеденных зон, технику, возможно — открытые шкафы.
  • Жилые комнаты: снимите разные углы, окна, освещение и мебель.
  • Балкон и вид из окон: подчеркните привлекательные виды и состояние балкона.

Желательно также показать фасад дома, двор, парковку и подъезд.

Этапы идеальной интерьерной съемки

Хорошие фотографии — это не только удачные ракурсы. Вот шаги, которые помогут получить отличный результат:

  • Подготовьте оборудование. Профессиональная камера — плюс, но смартфон вполне справится. Штатив или опора предотвратят размытость кадров, а широкоугольный объектив поможет вместить больше пространства. Дополнительное освещение пригодится в темных местах.
  • Подготовьте квартиру. Перед съемкой важна генеральная уборка. Уберите личные вещи, оставьте минимум стильного декора и текстиля, создающего уют. Добавьте немного растений и убедитесь в чистоте всех поверхностей.
  • Настройте освещение. Идеальное время для съемки — мягкий дневной свет утром или после полудня. Включите дополнительные лампы для устранения теней и проверьте, чтобы освещение было равномерным и приятным для глаза.

Секреты съемки на смартфон

Даже простым телефоном можно снять квартиру профессионально, если следовать некоторым правилам:

  • Используйте штатив для четкости и прямых линий.
  • Включите в настройках телефона максимальное качество фотографий.
  • Снимайте из угла для охвата пространства.
  • Избегайте вспышки, чтобы сохранить естественные цвета.
  • Используйте сетку на экране, чтобы выровнять композицию.
  • Следите, чтобы в кадр не попадали лишние детали, отражения в зеркалах и неаккуратные мелочи.

Создайте эмоцию

Хороший снимок — это не только про пространство, но и про атмосферу. Пусть глядя на фото, человек почувствует уют и захочет оказаться в этой квартире прямо сейчас.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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