Не спешите ломать замок: простой способ вытащить застрявший ключ

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы оказались перед дверью с застрявшим ключом и не знаете, что делать? Не спешите ломать замок. Есть несколько простых способов справиться с проблемой.

Фото: commons.wikimedia.org by Belchers Albert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ключ в замке

Метод температурного воздействия

Металл расширяется и сжимается от изменения температуры. Попробуйте нагреть замочную скважину феном или горячим стаканом, а торчащий ключ охладите льдом. Аккуратно покачайте ключ или подденьте острым предметом.

Поможет ли магнит

Если ключ из магнитящегося металла, магнит поможет:

Найдите сильный магнит (если нет мощного, проверьте застежку сумки или чехол телефона).

Приложите магнит к обломку и аккуратно потяните.

Воспользуйтесь WD-40, если не получается сразу.

Осторожно: магнит может нарушить работу электронных систем поблизости.

Использование смазки

Когда ключ просто не поворачивается:

Возьмите тонкий предмет (шило, отвертка).

Нанесите на него немного WD-40, крема для рук или гигиенической помады.

Аккуратно вставьте инструмент в скважину и пошевелите ключ.

Вытащить обломок с помощью пинцета

Этот способ эффективен при выступающем обломке:

Захватите его пассатижами, тонкими ножницами или пинцетом.

Аккуратно поверните и вытащите.

Сочетайте с каплей смазки, но только на глубину, иначе ключ будет скользить.

Отжим двери

Этот способ подходит для межкомнатных дверей без защитных накладок:

Используйте пластиковую карту или плоскую отвертку.

Просуньте предмет между створкой и коробкой, чтобы задвинуть язычок.

Выбивание замка

Если замок навесной или встроенный в тонкую дверь, осторожно постучите молотком сверху по замку. Добавьте вибрацию легкими ударами вокруг механизма. В сложных случаях поможет смазка.

Высверливание замка: крайняя мера

Если ничего не помогает, используйте дрель:

Высверлите отверстие рядом с ключом и вкрутите туда саморез, чтобы вытащить цилиндр.

Делайте отверстия вокруг цилиндра для его удаления полностью.

Помощь профессионалов

Если за дверью остался ребенок или включена плита, срочно звоните в службу спасения 112. В остальных случаях оптимально обратиться к специалистам аварийного вскрытия дверей.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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