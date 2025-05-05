Не спешите ломать замок: простой способ вытащить застрявший ключ

Вы оказались перед дверью с застрявшим ключом и не знаете, что делать? Не спешите ломать замок. Есть несколько простых способов справиться с проблемой.
Металл расширяется и сжимается от изменения температуры. Попробуйте нагреть замочную скважину феном или горячим стаканом, а торчащий ключ охладите льдом. Аккуратно покачайте ключ или подденьте острым предметом.
Если ключ из магнитящегося металла, магнит поможет:
Осторожно: магнит может нарушить работу электронных систем поблизости.
Когда ключ просто не поворачивается:
Этот способ эффективен при выступающем обломке:
Этот способ подходит для межкомнатных дверей без защитных накладок:
Если замок навесной или встроенный в тонкую дверь, осторожно постучите молотком сверху по замку. Добавьте вибрацию легкими ударами вокруг механизма. В сложных случаях поможет смазка.
Если ничего не помогает, используйте дрель:
Если за дверью остался ребенок или включена плита, срочно звоните в службу спасения 112. В остальных случаях оптимально обратиться к специалистам аварийного вскрытия дверей.
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