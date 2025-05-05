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Не спешите ломать замок: простой способ вытащить застрявший ключ

2:27
Недвижимость

Вы оказались перед дверью с застрявшим ключом и не знаете, что делать? Не спешите ломать замок. Есть несколько простых способов справиться с проблемой.

Ключ в замке
Фото: commons.wikimedia.org by Belchers Albert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ключ в замке

Метод температурного воздействия

Металл расширяется и сжимается от изменения температуры. Попробуйте нагреть замочную скважину феном или горячим стаканом, а торчащий ключ охладите льдом. Аккуратно покачайте ключ или подденьте острым предметом.

Поможет ли магнит

Если ключ из магнитящегося металла, магнит поможет:

  • Найдите сильный магнит (если нет мощного, проверьте застежку сумки или чехол телефона).
  • Приложите магнит к обломку и аккуратно потяните.
  • Воспользуйтесь WD-40, если не получается сразу.

Осторожно: магнит может нарушить работу электронных систем поблизости.

Использование смазки

Когда ключ просто не поворачивается:

  • Возьмите тонкий предмет (шило, отвертка).
  • Нанесите на него немного WD-40, крема для рук или гигиенической помады.
  • Аккуратно вставьте инструмент в скважину и пошевелите ключ.
  • Вытащить обломок с помощью пинцета

Этот способ эффективен при выступающем обломке:

  • Захватите его пассатижами, тонкими ножницами или пинцетом.
  • Аккуратно поверните и вытащите.
  • Сочетайте с каплей смазки, но только на глубину, иначе ключ будет скользить.

Отжим двери

Этот способ подходит для межкомнатных дверей без защитных накладок:

  • Используйте пластиковую карту или плоскую отвертку.
  • Просуньте предмет между створкой и коробкой, чтобы задвинуть язычок.

Выбивание замка

Если замок навесной или встроенный в тонкую дверь, осторожно постучите молотком сверху по замку. Добавьте вибрацию легкими ударами вокруг механизма. В сложных случаях поможет смазка.

Высверливание замка: крайняя мера

Если ничего не помогает, используйте дрель:

  • Высверлите отверстие рядом с ключом и вкрутите туда саморез, чтобы вытащить цилиндр.
  • Делайте отверстия вокруг цилиндра для его удаления полностью.

Помощь профессионалов

Если за дверью остался ребенок или включена плита, срочно звоните в службу спасения 112. В остальных случаях оптимально обратиться к специалистам аварийного вскрытия дверей.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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