Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда герметик неожиданно начинает отклеиваться или покрываться плесенью. Чтобы избежать этих проблем, важно выбрать подходящий состав и правильно его нанести.

Фото: commons.wikimedia.org by Achim Hering, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Силиконовый герметик

Где можно использовать герметик

Герметики незаменимы при ремонте квартиры или дома. Вот несколько распространенных случаев применения:

Устранение щелей между плинтусами и стенами.

Герметизация стыков ламината и паркета.

Защита от воды стыков сантехники и душевых кабин.

Ремонт оконных рам и дверных проёмов.

Кровельные работы и ремонт водостоков.

Виды герметиков: какой выбрать

Силиконовый герметик. Самый популярный вариант, особенно для ванной комнаты. Он устойчив к воде, перепадам температур и ультрафиолету. Однако кислые разновидности не подходят для металла и камня, а нейтральные дороже, хоть и безопаснее.

Акриловый герметик. Хорош для внутренних работ, особенно на дереве и бетоне. Его можно окрашивать, но он не любит длительного контакта с водой и перепадов температур.

Полиуретановый герметик. Незаменим во влажных помещениях и на улице, имеет отличную адгезию и долговечность. Однако его нельзя использовать на деревянных поверхностях из-за отсутствия паропроницаемости.

Другие типы

Тиоколовые и битумные составы обычно применяются в профессиональном строительстве, а каучуковые — менее долговечны, хотя просты в использовании.

Как правильно подготовить поверхность

Удалите старый герметик и тщательно очистите поверхность.

Обезжирьте участок спиртом или растворителем.

Убедитесь, что поверхность полностью сухая.

Что понадобится для нанесения герметика

Герметик.

Малярный скотч.

Спирт или ацетон.

Хлопковая ткань, салфетки.

Строительный пистолет (или шпатель).

Нож и шлифовальная бумага.

Мыльный раствор.

Технология нанесения: как добиться ровного шва

Заклейте края будущего шва малярным скотчем.

Обрежьте насадку тюбика под углом 45 градусов.

Наносите герметик плавными движениями со скоростью 2-3 см в секунду.

Разгладьте шов пальцем в мыльном растворе или тканью.

Уберите малярный скотч до застывания герметика.

Помните: полное высыхание занимает от нескольких часов до суток.

Уточнения

Герме́тик - пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для герметизации.



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