Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холестерин в панике, сахар отступает — а виновата обычная специя из кухни
Скандалы и слухи: Люся Чеботина открывает правду о своем характере — вот почему его называют невыносимым
Прыщи лезут, хотя ешь правильно? Возможно, проблема в этих трёх продуктах
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Больше, чем пляж: этот приморский городок — идеальное место для побега
Китай строит новую Великую стену — но теперь из солнца и миллиардов долларов
Звук, после которого все замирают: почему кошки шипят, и когда пора бить тревогу
Томаты зреют медленно, потому что ждут одного простого действия — и это не полив
Арбузный мёд: как превратить 9 кг арбуза в волшебный сироп

Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы

2:40
Недвижимость

Каждый хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда герметик неожиданно начинает отклеиваться или покрываться плесенью. Чтобы избежать этих проблем, важно выбрать подходящий состав и правильно его нанести.

Силиконовый герметик
Фото: commons.wikimedia.org by Achim Hering, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Силиконовый герметик

Где можно использовать герметик

Герметики незаменимы при ремонте квартиры или дома. Вот несколько распространенных случаев применения:

  • Устранение щелей между плинтусами и стенами.
  • Герметизация стыков ламината и паркета.
  • Защита от воды стыков сантехники и душевых кабин.
  • Ремонт оконных рам и дверных проёмов.
  • Кровельные работы и ремонт водостоков.

Виды герметиков: какой выбрать

  • Силиконовый герметик. Самый популярный вариант, особенно для ванной комнаты. Он устойчив к воде, перепадам температур и ультрафиолету. Однако кислые разновидности не подходят для металла и камня, а нейтральные дороже, хоть и безопаснее.
  • Акриловый герметик. Хорош для внутренних работ, особенно на дереве и бетоне. Его можно окрашивать, но он не любит длительного контакта с водой и перепадов температур.
  • Полиуретановый герметик. Незаменим во влажных помещениях и на улице, имеет отличную адгезию и долговечность. Однако его нельзя использовать на деревянных поверхностях из-за отсутствия паропроницаемости.

Другие типы

Тиоколовые и битумные составы обычно применяются в профессиональном строительстве, а каучуковые — менее долговечны, хотя просты в использовании.

Как правильно подготовить поверхность

  • Удалите старый герметик и тщательно очистите поверхность.
  • Обезжирьте участок спиртом или растворителем.
  • Убедитесь, что поверхность полностью сухая.

Что понадобится для нанесения герметика

  • Герметик.
  • Малярный скотч.
  • Спирт или ацетон.
  • Хлопковая ткань, салфетки.
  • Строительный пистолет (или шпатель).
  • Нож и шлифовальная бумага.
  • Мыльный раствор.

Технология нанесения: как добиться ровного шва

  • Заклейте края будущего шва малярным скотчем.
  • Обрежьте насадку тюбика под углом 45 градусов.
  • Наносите герметик плавными движениями со скоростью 2-3 см в секунду.
  • Разгладьте шов пальцем в мыльном растворе или тканью.
  • Уберите малярный скотч до застывания герметика.

Помните: полное высыхание занимает от нескольких часов до суток.

Уточнения

Герме́тик - пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для герметизации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Наука и техника
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше) Аудио 
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Садоводство, цветоводство
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее Аудио 
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Авто
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву Любовь Степушова Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Последние материалы
Голландская мельница в сердце Бразилии: этот город, где цветы не вянут, а традиции живут
Акула в Лацио не охотится — просто решила загорать поближе к людям
Не хочешь филлер — попробуй это: носогубки станут меньше за 10 минут в день
Не в изменах дело: Курбан Омаров объяснил, кто самый опасный мужчина для женщины
Уехали навсегда? Ага, как же — иномарки возвращаются через чёрный ход
Солнце, как кипящий суп: что показал снимок, которого ждали десятилетие
Шесть шагов к идеальному телу: и всего за 15 минут в день
Рекордный уровень покупок квартир без ипотеки в 2025 году: что скрывается за этим трендом
Секреты идеального газона: что нельзя делать с семенами травы
Задержки с платежами: как избежать финансовых ловушек в период праздников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.