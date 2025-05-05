Идеальный Wi-Fi в квартире: куда именно нужно ставить роутер

Ваш роутер стоит в неправильном месте, если интернет тормозит даже в соседней комнате. Где же на самом деле нужно размещать маршрутизатор, чтобы связь была стабильной и скоростной во всех уголках квартиры? Разбираемся.
Беспроводной интернет уже стал неотъемлемой частью нашей жизни: от просмотра сериалов до работы на удалёнке. Но мало кто задумывается, что качество Wi-Fi зависит не только от самого роутера, но и от его расположения в квартире.
Сначала определите помещения, где качественный интернет особенно нужен: обычно это гостиная и спальня. Затем посмотрите, куда проще всего подвести интернет-кабель, чтобы не протягивать его через всю квартиру.
Если даже после идеального размещения Wi-Fi не ловит в нужной точке, обратите внимание на антенны. Обычно их ставят вертикально, тогда сигнал распространяется горизонтально и охватывает максимально полезную зону. Но если роутер закреплён под потолком или сигнал нужен ниже, антенны можно наклонить в нужную сторону.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете обеспечить качественным интернетом каждый уголок своей квартиры.
Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router), также ра́утер (от англ. router /ˈɹu:tə(ɹ)/ или /ˈɹaʊtəɹ/, /ˈɹaʊtɚ/) — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.
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