Идеальный Wi-Fi в квартире: куда именно нужно ставить роутер

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ваш роутер стоит в неправильном месте, если интернет тормозит даже в соседней комнате. Где же на самом деле нужно размещать маршрутизатор, чтобы связь была стабильной и скоростной во всех уголках квартиры? Разбираемся.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роутер

Почему важно место установки роутера

Беспроводной интернет уже стал неотъемлемой частью нашей жизни: от просмотра сериалов до работы на удалёнке. Но мало кто задумывается, что качество Wi-Fi зависит не только от самого роутера, но и от его расположения в квартире.

Главные правила идеального размещения

Центральная точка квартиры. Роутер лучше ставить так, чтобы сигнал равномерно распределялся по всем комнатам. Идеальный вариант — центр квартиры.

Высота установки 1-2 метра. Размещая роутер на полу или под потолком, вы сразу ухудшаете сигнал. Оптимально — на тумбе или стене на уровне глаз.

Минимум преград. Wi-Fi волны плохо проходят через бетон, кирпич и металл, особенно несущие стены и двери с металлической конструкцией. Чем меньше преград между роутером и устройствами, тем лучше сигнал.

Где роутеру точно не место

Около зеркал и окон. Зеркала отражают, а окна выпускают сигнал на улицу.

Рядом с крупной бытовой техникой. Холодильник, микроволновка и телевизор создают помехи.

Во влажных и жарких зонах. Кухня, санузел и балкон для роутера губительны.

Вблизи воды. Аквариумы и большие ёмкости с водой эффективно гасят сигнал.

Как выбрать идеальную точку

Сначала определите помещения, где качественный интернет особенно нужен: обычно это гостиная и спальня. Затем посмотрите, куда проще всего подвести интернет-кабель, чтобы не протягивать его через всю квартиру.

Правильно настраиваем антенны

Если даже после идеального размещения Wi-Fi не ловит в нужной точке, обратите внимание на антенны. Обычно их ставят вертикально, тогда сигнал распространяется горизонтально и охватывает максимально полезную зону. Но если роутер закреплён под потолком или сигнал нужен ниже, антенны можно наклонить в нужную сторону.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете обеспечить качественным интернетом каждый уголок своей квартиры.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router), также ра́утер (от англ. router /ˈɹu:tə(ɹ)/ или /ˈɹaʊtəɹ/, /ˈɹaʊtɚ/) — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.



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