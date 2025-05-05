Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему одни машины живут полвека, а другие сыплются на 150 тысячах — смотрим без розовых очков
Как в 60 лет снова почувствовать себя на 40? Это простое упражнение для пожилых поможет обрести силу и равновесие
Юлия Пересильд сравнила свою дочь с голливудскими артистами
Неожиданный союз: гигантский телескоп Европы стал ещё мощнее — и вот почему
Рыбный апокалипсис: сельдь заполонила побережье Сахалина — что происходит на самом деле
Больше никаких жёстких пирожков: этот кулинарный трюк превратит ваше тесто в облачко – раскройте секрет нежности
Урожайный июнь: мощные методы подкормки томатов для рекордов
Ошиблись с помадой — и минус свежесть: как не состарить себя макияжем
Пахнет тревогой: почему кошки избегают некоторых людей

Идеальный Wi-Fi в квартире: куда именно нужно ставить роутер

2:29
Недвижимость

Ваш роутер стоит в неправильном месте, если интернет тормозит даже в соседней комнате. Где же на самом деле нужно размещать маршрутизатор, чтобы связь была стабильной и скоростной во всех уголках квартиры? Разбираемся.

Роутер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роутер

Почему важно место установки роутера

Беспроводной интернет уже стал неотъемлемой частью нашей жизни: от просмотра сериалов до работы на удалёнке. Но мало кто задумывается, что качество Wi-Fi зависит не только от самого роутера, но и от его расположения в квартире.

Главные правила идеального размещения

  • Центральная точка квартиры. Роутер лучше ставить так, чтобы сигнал равномерно распределялся по всем комнатам. Идеальный вариант — центр квартиры.
  • Высота установки 1-2 метра. Размещая роутер на полу или под потолком, вы сразу ухудшаете сигнал. Оптимально — на тумбе или стене на уровне глаз.
  • Минимум преград. Wi-Fi волны плохо проходят через бетон, кирпич и металл, особенно несущие стены и двери с металлической конструкцией. Чем меньше преград между роутером и устройствами, тем лучше сигнал.

Где роутеру точно не место

  • Около зеркал и окон. Зеркала отражают, а окна выпускают сигнал на улицу.
  • Рядом с крупной бытовой техникой. Холодильник, микроволновка и телевизор создают помехи.
  • Во влажных и жарких зонах. Кухня, санузел и балкон для роутера губительны.
  • Вблизи воды. Аквариумы и большие ёмкости с водой эффективно гасят сигнал.

Как выбрать идеальную точку

Сначала определите помещения, где качественный интернет особенно нужен: обычно это гостиная и спальня. Затем посмотрите, куда проще всего подвести интернет-кабель, чтобы не протягивать его через всю квартиру.

Правильно настраиваем антенны

Если даже после идеального размещения Wi-Fi не ловит в нужной точке, обратите внимание на антенны. Обычно их ставят вертикально, тогда сигнал распространяется горизонтально и охватывает максимально полезную зону. Но если роутер закреплён под потолком или сигнал нужен ниже, антенны можно наклонить в нужную сторону.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете обеспечить качественным интернетом каждый уголок своей квартиры.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router), также ра́утер (от англ. router /ˈɹu:tə(ɹ)/ или /ˈɹaʊtəɹ/, /ˈɹaʊtɚ/) — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Наука и техника
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше) Аудио 
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Авто
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине Аудио 
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Последние материалы
Ошиблись с помадой — и минус свежесть: как не состарить себя макияжем
Пахнет тревогой: почему кошки избегают некоторых людей
5 опасных стереотипов о диабете: почему в них нельзя верить
Альпийские пейзажи зовут: узнайте, как увидеть Швейцарию во всей красе за 48 часов
Машины, которые дарят комфорт, не разоряя: как уложиться в миллион и не пожалеть
Величайший дар: первенец родился у пилота Формулы-1 Ферстаппена
Что умеет USB на роутере: cкрытый потенциал Wi-Fi-роутера, который удивит вас
Творожно-яблочное волшебство: готовим быстрый и полезный десерт в микроволновке за 8 минут
Почему дизайнерская отделка требует запаса: один приём опытных мастеров ремонта, который избавит от проблем
Цветочный праздник: как добиться пышного цветения гортензий всё лето
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.