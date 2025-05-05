Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Пересильд сравнила свою дочь с голливудскими артистами
Неожиданный союз: гигантский телескоп Европы стал ещё мощнее — и вот почему
Рыбный апокалипсис: сельдь заполонила побережье Сахалина — что происходит на самом деле
Больше никаких жёстких пирожков: этот кулинарный трюк превратит ваше тесто в облачко – раскройте секрет нежности
Урожайный июнь: мощные методы подкормки томатов для рекордов
Идеальный Wi-Fi в квартире: куда именно нужно ставить роутер
Ошиблись с помадой — и минус свежесть: как не состарить себя макияжем
Пахнет тревогой: почему кошки избегают некоторых людей
5 опасных стереотипов о диабете: почему в них нельзя верить

Почему дизайнерская отделка требует запаса: один приём опытных мастеров ремонта, который избавит от проблем

2:38
Недвижимость

Представьте: вы завершили ремонт, наслаждаетесь свежестью и красотой нового интерьера. Но вдруг — неприятность! Небольшое повреждение покрытия, которое портит всю картину. Что делать?

Покраска стен
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен

Ответ прост: заранее приобретайте отделочные материалы с запасом. Рассмотрим, какие материалы требуют особого внимания.

Краска

Всегда имейте дополнительную банку краски в запасе, особенно цветной. Храните её плотно закрытой, чтобы быстро исправить царапины и пятна. И не забывайте проверять срок годности — берите максимально возможный.

Обои: запас спасёт от проблем

Запас обоев не менее 5% — обязательное правило. Даже одинаковые коллекции из разных партий отличаются оттенками, а некоторые модели снимают с производства. Остатки всегда найдут применение в домашнем творчестве.

Паркет и паркетная доска

Эти материалы долговечны, но даже паркет иногда невозможно восстановить циклёвкой после серьёзных повреждений, например, затопления. Запас в 5-10% избавит вас от хлопот: можно быстро заменить отдельные плашки.

Ламинат: лучше лишняя упаковка, чем проблема

Как и паркет, ламинат требует запаса из-за возможных дефектов и особенностей укладки. Диагональная укладка требует больше материала, поэтому 5-10% сверху — необходимый минимум.

Вагонка: классы имеют значение

Высший класс вагонки — меньше риска брака, но запас 5% всё же необходим. Для классов ниже (B и C) лучше увеличить запас ещё на 5%, учитывая необходимость обрезки.

Керамогранит: крупный формат — большие риски

Покупайте керамогранит с запасом 5-10% при горизонтальной укладке и до 15% — при диагональной. Замена повреждённых плит больших форматов требует серьёзных запасов.

Декоративные кирпич и камень: мода и хрупкость

Даже если ваш стиль интерьера допускает лёгкие несовершенства, лучше держать запас хотя бы в 3%. Особенно если речь идёт о гипсовом кирпиче, легко ломающемся при неосторожности.

Плитка: запас обязателен

Керамическая плитка — крайне хрупкий материал. Дизайнерская отделка, бордюры, панно требуют особого внимания. Запас 5% для больших площадей и около 2% для декоративных элементов избавит вас от необходимости искать аналогичные изделия.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Садоводство, цветоводство
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее Аудио 
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву
Южная Америка
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Последние материалы
Ошиблись с помадой — и минус свежесть: как не состарить себя макияжем
Пахнет тревогой: почему кошки избегают некоторых людей
5 опасных стереотипов о диабете: почему в них нельзя верить
Альпийские пейзажи зовут: узнайте, как увидеть Швейцарию во всей красе за 48 часов
Машины, которые дарят комфорт, не разоряя: как уложиться в миллион и не пожалеть
Величайший дар: первенец родился у пилота Формулы-1 Ферстаппена
Что умеет USB на роутере: cкрытый потенциал Wi-Fi-роутера, который удивит вас
Творожно-яблочное волшебство: готовим быстрый и полезный десерт в микроволновке за 8 минут
Почему дизайнерская отделка требует запаса: один приём опытных мастеров ремонта, который избавит от проблем
Цветочный праздник: как добиться пышного цветения гортензий всё лето
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.