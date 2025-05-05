Почему дизайнерская отделка требует запаса: один приём опытных мастеров ремонта, который избавит от проблем

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Представьте: вы завершили ремонт, наслаждаетесь свежестью и красотой нового интерьера. Но вдруг — неприятность! Небольшое повреждение покрытия, которое портит всю картину. Что делать?

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покраска стен

Ответ прост: заранее приобретайте отделочные материалы с запасом. Рассмотрим, какие материалы требуют особого внимания.

Краска

Всегда имейте дополнительную банку краски в запасе, особенно цветной. Храните её плотно закрытой, чтобы быстро исправить царапины и пятна. И не забывайте проверять срок годности — берите максимально возможный.

Обои: запас спасёт от проблем

Запас обоев не менее 5% — обязательное правило. Даже одинаковые коллекции из разных партий отличаются оттенками, а некоторые модели снимают с производства. Остатки всегда найдут применение в домашнем творчестве.

Паркет и паркетная доска

Эти материалы долговечны, но даже паркет иногда невозможно восстановить циклёвкой после серьёзных повреждений, например, затопления. Запас в 5-10% избавит вас от хлопот: можно быстро заменить отдельные плашки.

Ламинат: лучше лишняя упаковка, чем проблема

Как и паркет, ламинат требует запаса из-за возможных дефектов и особенностей укладки. Диагональная укладка требует больше материала, поэтому 5-10% сверху — необходимый минимум.

Вагонка: классы имеют значение

Высший класс вагонки — меньше риска брака, но запас 5% всё же необходим. Для классов ниже (B и C) лучше увеличить запас ещё на 5%, учитывая необходимость обрезки.

Керамогранит: крупный формат — большие риски

Покупайте керамогранит с запасом 5-10% при горизонтальной укладке и до 15% — при диагональной. Замена повреждённых плит больших форматов требует серьёзных запасов.

Декоративные кирпич и камень: мода и хрупкость

Даже если ваш стиль интерьера допускает лёгкие несовершенства, лучше держать запас хотя бы в 3%. Особенно если речь идёт о гипсовом кирпиче, легко ломающемся при неосторожности.

Плитка: запас обязателен

Керамическая плитка — крайне хрупкий материал. Дизайнерская отделка, бордюры, панно требуют особого внимания. Запас 5% для больших площадей и около 2% для декоративных элементов избавит вас от необходимости искать аналогичные изделия.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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