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Никогда не разогревайте эти 7 продуктов в микроволновке

2:53
Недвижимость

Микроволновка — это удобно, быстро и вроде бы безопасно. Мы привыкли бросать в неё всё подряд: от вчерашнего ужина до детского пюре. Но мало кто задумывается, что разогрев некоторых продуктов в микроволновой печи может сделать их не просто бесполезными, а опасными. Даже если вы тщательно моете печь и не ставите в неё металлическую посуду — это не спасёт. Потому что ключевой риск кроется в самих продуктах.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Некоторые из них при нагревании меняются на химическом уровне — образуются токсины, теряются питательные вещества, а иногда развивается пищевая инфекция.

Яйца

Варёные яйца, если попытаться разогреть повторно, могут не только взорваться в микроволновке (да, это реально происходит), но и стать потенциальным источником токсинов. При повторном нагревании происходят процессы окисления, и белок может стать вредным для здоровья.

Рис

На первый взгляд — что может быть проще. Но именно в рисе нередко живёт бактерия Bacillus cereus, которая при неправильном хранении и повторном нагреве производит опасные токсины. Микроволновка не убивает их полностью. В итоге — пищевое отравление с "букетом" симптомов.

Картофельное пюре

Мягкое, сливочное, любимое — но крайне коварное. Всё из-за молока, масла и яиц, входящих в состав. Эти продукты при нагревании становятся средой для размножения бактерий, особенно если пюре уже стояло в холодильнике и подвергалось температурным колебаниям. А повторный разогрев только усиливает риск.

Детское питание

Микроволновка разогревает неравномерно, и в детском пюре могут остаться "горячие точки" и холодные участки. Это значит, что бактерии не уничтожаются и могут попасть прямо в организм ребёнка. А последствия — гораздо серьёзнее, чем несварение.

Детское молоко

Нагревание грудного молока или смеси в микроволновке разрушает ценные белки и витамины. Вместо питательной смеси малыш получает перегретую жидкость без пользы — а иногда и с ожогами, если молоко нагрелось неравномерно.

Грибы

Повторный разогрев грибов — плохая идея. Их структура меняется, они становятся тяжёлыми для пищеварения и могут вызвать вздутие, спазмы или даже отравление, особенно если речь идёт о блюдах со сливками или мясом.

Шпинат

Витаминная бомба? Да, но не в микроволновке. При разогреве в листьях шпината могут образовываться нитрозамины — соединения, обладающие потенциальным канцерогенным эффектом. Особенно это актуально, если блюдо хранилось долго и подвергалось повторной термической обработке.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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