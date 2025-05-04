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Сода для уборки: этот трюк приносит больше вреда, чем пользы

2:27
Недвижимость

Пищевая сода — звезда экочистки и одно из самых универсальных средств в домашнем хозяйстве. Мы привыкли доверять ей всё: от раковины до зубов. Но если вы думаете, что сода — это всегда безопасно, увы, это не так. В погоне за натуральностью мы иногда наносим больше вреда, чем пользы.

Сода
Фото: https://commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сода

Универсальна, но не безгранична

С ростом популярности жизни без химии многие стремятся заменить привычные средства натуральными. Сода кажется идеальной: дешёвая, доступная, нетоксичная. Но она не всем подходит и не везде работает. Более того, в некоторых случаях её применение может привести к необратимым повреждениям.

Где сода точно не помощник?

Начнём с самого очевидного: стеклянные поверхности. Несмотря на свою мягкость, сода всё же абразив, и если поцарапать окно можно не сразу, то вот налёт, который остаётся после высыхания, способен надолго испортить внешний вид. Хотите чистое и блестящее стекло? Лучше возьмите уксус.

Не менее опасна сода для мрамора. Она разъедает верхний слой камня, делая поверхность тусклой и шершавой. Со временем такие столешницы теряют весь свой шик и становятся матовыми и поцарапанными. Мрамор — деликатный материал, и он требует деликатного подхода.

Любите чистить алюминиевую посуду содой? Стоит пересмотреть привычки. При длительном воздействии сода вступает в реакцию с алюминием, и поверхность может покрыться пятнами окисления, которые не поддаются удалению. Особенно это критично для кофеварок, кастрюль и посуды со светлой внутренней отделкой.

Зубы — ещё одна зона риска. Казалось бы, сода делает улыбку белее, но на деле — стирает эмаль. Повреждённая эмаль уязвима, и в микротрещинах быстро размножаются бактерии. Результат — кариес, чувствительность и визит к стоматологу.

И наконец — мебель. Натуральное дерево не переносит щелочных веществ, и сода способна испортить лак, стереть морилку или оставить пятна. Полированные и лакированные поверхности она просто царапает. В итоге вместо освежённого внешнего вида вы получаете раздражающий след на любимом комоде.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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