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Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома

2:38
Недвижимость

Когда-то белые стены были символом универсальности: они делали комнату просторнее, не конфликтовали с мебелью и казались "безопасным" выбором. Но сегодня от этой безопасности устали. В 2025 году интерьер перестаёт быть безликим — и стены, как ни странно, выходят на первый план.

Интерьер
Фото: https://www.freepik.com
Интерьер

Почему белые стены больше не работают?

Стерильный фон перестал устраивать. Белый цвет — это про сдержанность, но не про характер. А именно его сейчас ищут люди в своих интерьерах. Мы хотим, чтобы пространство было не только эстетичным, но и живым, тактильным, эмоциональным.

Новая тенденция — это про уют, отражение личности и визуальное тепло. И именно стены становятся тем элементом, который способен передать эти ощущения.

Вдохните жизнь в пространство: текстура как новый язык дизайна

Главный поворот тренда — отказ от идеально гладких поверхностей. В моде текстура: шероховатая штукатурка, отражающие покрытия, натуральные материалы. Стены больше не просто выкрашены — они ощущаются.

Это может быть бетон с песчаной неровностью, бархатистая матовая отделка или дерево с грубой волной. Панорамные обои-фрески с ботаническими сюжетами и городскими пейзажами становятся не просто акцентом, а настоящим визуальным повествованием.

Особенно красиво эти поверхности раскрываются в свете — и дневном, и вечернем. Грубая штукатурка или металлизированная отделка отражает лучи по-своему, создавая настроение, которое меняется от рассвета до заката.

Цвет как атмосфера: что приходит на смену белому?

Цветовая палитра 2025 года — это продолжение той же идеи тепла и индивидуальности. Белый уходит, уступая место насыщенным, глубоким оттенкам. Терракота, винный красный, жженый апельсин наполняют комнаты ощущением солнца и земли. Темно-синий и утиный синий остаются фаворитами — они придают пространству современную глубину и сдержанную драму.

Для тех, кто предпочитает природную гамму, идеальны зелёные тона (шалфей, хаки), землисто-бежевый и охра. А для смелых — яркие акценты: фиолет, шафрановый жёлтый, оливковый. Раньше такие оттенки использовались только для аксессуаров — теперь они украшают целые стены, задавая энергетику комнате.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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