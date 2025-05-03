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Как вернуть блеск душевой за 10 минут и 0 рублей: вам хватит трёх простых ингредиентов

2:29
Недвижимость

Следы мыла, известковый налёт и жирные пятна на стекле душевой кабинки — не просто эстетическая проблема, но и реальная головная боль для любого, кто заботится о чистоте ванной комнаты. Однако избавляться от этих загрязнений вовсе не обязательно с помощью дорогих магазинных средств. Всё, что вам нужно — уже стоит у вас на кухне.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Зачем переплачивать, если всё уже под рукой

Домашние чистящие смеси — это не только способ сэкономить, но и возможность снизить использование агрессивной бытовой химии. Как отмечают специалисты по уборке, сочетания вроде уксуса, соды и лимона работают не хуже магазинных аналогов. Главное — знать, как правильно их применять.

Три домашних средства, которые работают не хуже профессиональной химии

1. Пищевая сода + уксус: проверенная классика

Эта пара отлично справляется с белыми разводами и застарелыми пятнами. Достаточно смешать 2 столовые ложки соды с половиной стакана уксуса до состояния пасты, нанести состав на стекло, оставить на 10 минут, а затем смыть тёплой водой. Завершить процесс можно протиркой сухой микрофиброй.

2. Уксус + моющее средство: для регулярного ухода

Для тех, кто не хочет доводить ситуацию до критической, подойдёт более мягкий вариант. В пульверизаторе смешиваются тёплая вода и уксус в равных долях, туда добавляется ложка мягкого моющего средства. Раствор распыляют на поверхность и протирают губкой. Такой уход специалисты советуют проводить хотя бы раз в неделю.

3. Лимон + сода: природный ароматизатор и обезжириватель

По мнению экспертов, лимон не только справляется с жировыми загрязнениями, но и оставляет приятный аромат. Половину лимона нужно обмакнуть в соду и использовать как натуральную губку. После обработки стекло промывают водой и вытирают насухо.

Чего не стоит делать: главные ошибки при чистке душевой кабины

Важно помнить, что некоторые методы могут навредить. Эксперты предупреждают: жёсткие щётки, металлические губки и агрессивные чистящие средства могут повредить стекло и фурнитуру. Это не просто ухудшает внешний вид, но и сокращает срок службы душевой кабины.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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