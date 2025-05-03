Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Как вернуть блеск душевой за 10 минут и 0 рублей: вам хватит трёх простых ингредиентов
Норма или ловушка? Что на самом деле означает умеренно пить
Сырные бомбочки: сочные котлеты тают во рту – секрет в начинке
Учёный пересматривает 200-летнюю теорию: как решаются полиномы пятой степени
Александр Васильев объяснил, почему не хотел бы жить в Берлине
Итальянский релакс в мае: в Бадалуко время замирает, а красота оживает в каждой детали
Вы никогда не догадаетесь, что делают стройные женщины ежедневно — раскрываем все секреты
76 тысяч россиян уже воспользовались: как получить имущественный вычет на недвижимость

Официант изменился в лице, увидев приборы крест-накрест — скрытое послание, о котором никто не говорит

2:10
Недвижимость

Когда речь заходит о ресторанах высокого уровня, даже молчание может многое сказать. Официанты опытных заведений читают язык столовых приборов не хуже, чем меню — и один незаметный жест может стать недвусмысленным посланием.

столовые приборы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
столовые приборы

Что вы на самом деле говорите, перекрещивая вилку и нож

По словам экспертов по ресторанному этикету, размещение приборов в форме буквы "X" в центре тарелки считается знаком недовольства поданным блюдом. Такой сигнал используется теми, кто предпочитает избегать конфронтации и не обсуждает претензии вслух.

Специалист по международному этикету Фаусто Фаджоли Фонсека отмечает, что этот жест особенно уместен в формальной обстановке, когда прямое выражение недовольства может показаться неуместным или даже оскорбительным.

Молчаливый протест: когда слова излишни

В отличие от очевидных жалоб, перекрещённые приборы — способ деликатно дать понять: блюдо не оправдало ожиданий. Такой подход сохраняет лицо обоих сторон — как клиента, так и повара, и позволяет официанту корректно отреагировать без лишнего шума.

Этот сигнал не афишируется в меню и редко упоминается в массовой культуре, но в профессиональной гастрономии его знают и читают безошибочно.

Как "X" превращается в "stop" для кухни

Чтобы отправить этот немой сигнал, вилку и нож перекрещивают в центре тарелки, при этом важно, чтобы ручки были направлены под углом — знак должен быть чётким и читаемым. Такой приём особенно полезен в ситуациях, когда открытое недовольство может поставить в неловкое положение всех участников трапезы.

Не только "X": другие коды на вашей тарелке

Параллельное размещение ножа и вилки — с направлением ручек вправо — свидетельствует о том, что блюдо понравилось, и гость закончил трапезу. Официант воспримет это как сигнал к уборке посуды.

Если же приборы раздвинуты в форме буквы "V", это означает паузу — клиент делает перерыв, но к еде ещё вернётся, пишет TudoGostoso.

Уточнения

Столо́вый прибо́р — изделие, инструмент или набор инструментов для обращения с пищей непосредственно за столом, изготавливается из пластмассы, дерева, алюминия, нержавеющей стали, мельхиора или столового серебра.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Авто
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Модный тренд — натуральные брови! Рассказываем, как их отрастить и красиво оформить
Модный тренд — натуральные брови! Рассказываем, как их отрастить и красиво оформить
Последние материалы
Кальций без таблеток: этот дешёвый продукт работает лучше молочной диеты
Почему роза Салли Холмс – это лучший выбор для начинающих садоводов
Тесто, которое само тает: пастель на 3 ингредиента покорила соцсети
Цены на ремонт в Москве взлетели: чего точно не стоит делать, если не хотите переплатить
Официант изменился в лице, увидев приборы крест-накрест — скрытое послание, о котором никто не говорит
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Как гормон привязанности вызвал социальную революцию в мире лемуров
Сын Гуфа и блогера Айзы хочет стать рэпером: как мама никто не захотел
Тренер покинул Динамо: неожиданные мысли Марцела Лички о будущем и прошлом
Геологи разгадали загадку Тихого океана: подводные вулканы и плато связывает одна горячая точка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.