Плитка, как новая: бюджетный способ, который заставит вашу ванную сиять

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Швы между плитками в ванной часто теряют свой первоначальный вид: затирка темнеет, впитывает влагу и загрязнения, нарушая чистоту и эстетику всего пространства. Однако для её обновления необязательно покупать дорогостоящие чистящие средства. Вернуть свежесть отделке можно с помощью простейшей домашней смеси, компоненты для которой найдутся практически в любом доме.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian Ванная комната

Основу состава составляет пищевая сода — мягкий абразив, способный проникать в структуру загрязнений. Для активации реакции к соде добавляют столовый уксус, а чтобы усилить эффект и придать средству лёгкий аромат, используют сок лимона. В результате получается паста, эффективно очищающая швы и придающая кафелю ухоженный вид.

Чтобы приготовить очищающее средство, достаточно смешать в глубокой миске соду и уксус. После того как завершится активная реакция с образованием пены, в состав добавляют лимонный сок и тщательно перемешивают массу до однородности. Получившуюся пасту наносят на швы с помощью губки или ватного диска и оставляют на 5-10 минут.

Далее поверхность обрабатывают старой зубной щёткой, двигаясь по швам круговыми движениями. Это помогает глубже проникнуть в поры и устранить осевшие загрязнения. После чистки остатки пасты смывают тёплой водой, а плитку вытирают насухо тканью.

По словам тех, кто уже испробовал метод, эффект заметен сразу: швы становятся значительно светлее, исчезает налёт, а ванная визуально выглядит как после косметического ремонта. Кроме того, регулярное использование такого средства снижает риск появления плесени — особенно в сырых и плохо проветриваемых зонах.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.



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