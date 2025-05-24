Пуховое одеяло не лезет в машинку? Есть способ, после которого оно станет чистым

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стирка пухового одеяла — задача не из простых, особенно если оно попросту не влезает в барабан. Но есть способ вернуть ему свежесть и чистоту без химчистки и лишнего стресса. Главное — соблюдать простую, но точную последовательность действий.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кровать

Сначала — пространство и пыль

Найдите свободное место, желательно на открытом воздухе — балкон, терраса или просторная ванная подойдут. Сначала встряхните одеяло, чтобы избавиться от пыли и мусора. Затем аккуратно пройдитесь по поверхности пылесосом с мягкой щёткой — так вы удалите всё лишнее до стирки.

Мягкое замачивание — вместо агрессивной стирки

Наполните ванну тёплой водой с деликатным моющим средством. Полностью погрузите одеяло и осторожно придавливайте его руками — чтобы мыльный раствор проник в волокна, не повреждая структуру. Обнаружили пятно? Протрите его вручную или мягкой тканью.

Полоскание без усилий

Слейте воду и тщательно промойте одеяло несколько раз чистой водой. Остатки мыла могут раздражать кожу, поэтому не торопитесь: хорошее полоскание — обязательный этап.

Никаких выкручиваний

Никогда не отжимайте одеяло вручную — это может повредить наполнитель. Вместо этого дайте воде стечь естественно, а потом переходите к сушке.

Сушка — на воздухе или в машине

Лучший вариант — разложить одеяло в проветриваемом месте и регулярно переворачивать. Если предпочитаете сушилку, включите щадящий режим и добавьте два теннисных мяча. Они помогут пуху не сбиться в комки и сохранят одеяло воздушным.

Бережная чистка — залог того, что ваше пуховое одеяло прослужит дольше и не потеряет ни форму, ни уют.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела.



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