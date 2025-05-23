Сон в облаке свежести: способ, который делает матрас ароматным, как после дождя

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мы проводим треть жизни в постели, но матрас по-прежнему остаётся одним из самых забытых мест в доме. А между тем, он впитывает не только сны, но и пот, кожу, пыль, бактерии и клещей. Всё это превращает его в уютное гнездо… для аллергенов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кровать

Матрас — это не только уют, но и экосистема

Со временем даже самый чистый с виду матрас становится хранилищем всего, чего не видно: пылевых клещей, микрочастиц, пота, мёртвой кожи. А вместе с ними — раздражение, насморк по утрам, беспокойный сон и приступы астмы.

Регулярная чистка матраса — это не пункт из чек-листа перфекциониста, а забота о здоровье. Но не пугайтесь: для этого не нужно тратить полдня и покупать спецсредства.

Два приёма, которые действительно работают

Сода и пылесос. Просто рассыпьте пищевую соду по поверхности, оставьте на пару часов, затем тщательно пропылесосьте. Сода впитывает запахи, убивает бактерии и мягко очищает ткань. Спиртовой спрей. Хит TikTok от домохозяйки Якобины: распылите медицинский спирт по всей поверхности матраса после снятия простыней. Оставьте на час-полтора, пока гуляете или смотрите сериал. Спирт убивает микробы и устраняет запахи без влаги. А если день солнечный — вынесите матрас проветриться.

Маленькая забота — большой эффект

Проветривание, постукивание, мягкая щётка, сода, спирт — и ваша кровать снова свежа. Без пятен, запахов и невидимых жильцов. Не нужны ни химикаты, ни парогенераторы. Только простые действия и немного внимания.

Чистый матрас — это не пункт для галочки. Это про то, как спать лучше и дышать свободнее. И, честно говоря, кто бы отказался от такой роскоши?

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



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