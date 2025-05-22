Джинсы не любят стиральную машину: когда стирка делает только хуже

Джинсы носят все — и почти каждый стирает их неправильно. Одни отправляют в машинку после двух-трёх носок, другие — раз в месяц. Но настоящие ценители денима утверждают: вы всё это время стирали слишком часто. И зря.
Изначально джинсы были одеждой для рабочих: прочной, износостойкой, грубой. И частая стирка им только вредит. Она быстрее вымывает краску, разрушает волокна и лишает ткани фирменной текстуры.
Специалисты Jack&Jones советуют: в первые полгода — ни стирки. Совсем. За это время деним адаптируется к телу, появятся естественные складки, джинсы станут "вашими". Если они начинают пахнуть — просто проветрите или… положите в морозилку. Холод убивает бактерии и устраняет запахи.
Если уж стирка неизбежна, делайте всё правильно:
только холодная вода;
обязательно вывернуть наизнанку и застегнуть молнии;
никакого кондиционера — он портит хлопок;
сушилка — под запретом: джинсы могут сесть и потерять форму;
в идеале — ручная стирка, минимум моющего средства.
Хлопок — основа денима. Но он чувствителен к агрессивным моющим средствам и высоким температурам. Со временем ткань теряет натуральность, вытягивается, становится синтетической на ощупь. Джинсы теряют ту самую плотность и цвет, за который мы их любим.
Вывод? Чем реже вы стираете джинсы — тем дольше они выглядят как с витрины. А если рука уже тянется к кнопке на машинке — подумайте, не стоит ли просто открыть окно.
Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
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