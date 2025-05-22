Джинсы не любят стиральную машину: когда стирка делает только хуже

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Джинсы носят все — и почти каждый стирает их неправильно. Одни отправляют в машинку после двух-трёх носок, другие — раз в месяц. Но настоящие ценители денима утверждают: вы всё это время стирали слишком часто. И зря.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Джинсы — не футболка, и не бельё

Изначально джинсы были одеждой для рабочих: прочной, износостойкой, грубой. И частая стирка им только вредит. Она быстрее вымывает краску, разрушает волокна и лишает ткани фирменной текстуры.

Новая пара? Не трогать 6 месяцев

Специалисты Jack&Jones советуют: в первые полгода — ни стирки. Совсем. За это время деним адаптируется к телу, появятся естественные складки, джинсы станут "вашими". Если они начинают пахнуть — просто проветрите или… положите в морозилку. Холод убивает бактерии и устраняет запахи.

Когда всё-таки стирать

Если уж стирка неизбежна, делайте всё правильно:

только холодная вода;

обязательно вывернуть наизнанку и застегнуть молнии;

никакого кондиционера — он портит хлопок;

сушилка — под запретом: джинсы могут сесть и потерять форму;

в идеале — ручная стирка, минимум моющего средства.

Что происходит при неправильной стирке

Хлопок — основа денима. Но он чувствителен к агрессивным моющим средствам и высоким температурам. Со временем ткань теряет натуральность, вытягивается, становится синтетической на ощупь. Джинсы теряют ту самую плотность и цвет, за который мы их любим.

Вывод? Чем реже вы стираете джинсы — тем дольше они выглядят как с витрины. А если рука уже тянется к кнопке на машинке — подумайте, не стоит ли просто открыть окно.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



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