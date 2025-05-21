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Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это

2:00
Недвижимость

Когда речь заходит об экономии электричества, в голову приходит стиральная машина, бойлер или кондиционер. Но один прибор остаётся в тени — и зря. Он способен потреблять столько энергии, сколько 65 работающих холодильников. И да, он стоит почти на каждой кухне.

кухня со стекловарочной панелью
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alpnachnorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня со стекловарочной панелью

Электрическая духовка: тихий чемпион по расходу

Этот удобный и привычный прибор — электрическая духовка — способен серьёзно влиять на ваш счёт за электричество. Особенно в режиме ожидания: современные модели нередко продолжают потреблять энергию даже после приготовления. А во включённом состоянии духовка может "сжигать" от 2000 до 5000 Вт в час. Это значит — до 90 кВт⋅ч в месяц при активном использовании. Для сравнения: холодильник расходует всего 300-800 Вт.

Почему так много

В отличие от холодильника, который лишь поддерживает температуру, духовке нужно быстро разогреться до высоких значений и удерживать их. Это требует постоянной высокой мощности.

На потребление влияет всё: объём камеры, мощность, режим, частота использования и даже чистота оборудования. Чем старее и грязнее прибор, тем больше энергии он тратит.

Как снизить расходы без отказа от любимой выпечки

Вот несколько работающих приёмов:

  • Готовьте с умом — используйте одно включение для нескольких блюд;

  • Выключайте заранее — остаточное тепло дотянет до готовности;

  • Не открывайте дверь каждые 5 минут — это сбивает температуру;

  • Отключайте от сети — чтобы прибор не тянул энергию вхолостую;

  • Чистите регулярно — нагар мешает нагреву и повышает расход.

Даже самая простая духовка может стать незаметным "вампиром" на вашей кухне. Но немного внимания — и она перестаёт пожирать киловатты впустую.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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