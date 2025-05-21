Когда речь заходит об экономии электричества, в голову приходит стиральная машина, бойлер или кондиционер. Но один прибор остаётся в тени — и зря. Он способен потреблять столько энергии, сколько 65 работающих холодильников. И да, он стоит почти на каждой кухне.
Этот удобный и привычный прибор — электрическая духовка — способен серьёзно влиять на ваш счёт за электричество. Особенно в режиме ожидания: современные модели нередко продолжают потреблять энергию даже после приготовления. А во включённом состоянии духовка может "сжигать" от 2000 до 5000 Вт в час. Это значит — до 90 кВт⋅ч в месяц при активном использовании. Для сравнения: холодильник расходует всего 300-800 Вт.
В отличие от холодильника, который лишь поддерживает температуру, духовке нужно быстро разогреться до высоких значений и удерживать их. Это требует постоянной высокой мощности.
На потребление влияет всё: объём камеры, мощность, режим, частота использования и даже чистота оборудования. Чем старее и грязнее прибор, тем больше энергии он тратит.
Вот несколько работающих приёмов:
Готовьте с умом — используйте одно включение для нескольких блюд;
Выключайте заранее — остаточное тепло дотянет до готовности;
Не открывайте дверь каждые 5 минут — это сбивает температуру;
Отключайте от сети — чтобы прибор не тянул энергию вхолостую;
Чистите регулярно — нагар мешает нагреву и повышает расход.
Даже самая простая духовка может стать незаметным "вампиром" на вашей кухне. Но немного внимания — и она перестаёт пожирать киловатты впустую.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.